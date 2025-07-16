İsrail'in Suriye'ye saldırıları Gündem Özel'de masaya yatırılıyor

Orta Doğu’da sular durulmuyor, İsrail akıllanmıyor. Bölgenin istikrarını bozmaya çalışan İsrail, sabah saatlerinden itibaren Şam'a saldırı düzenlemeye başladı.

Dürzileri bahane ederek Suriye'ye saldırı düzenleyen İsrail, Suriye Savunma Bakanlığı karargahının girişini hedef aldı.

Bölgede yoğun bombardıman sürerken, gözler Esed rejiminin devrilmesiyle normalleşme sürecine geçmeye çalışan Suriye’ye çevrildi. Tüm gelişmeler TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında masaya yatırılıyor…



Gazeteci Barış Yarkadaş, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ve TGRT Haber Dış Haberler Müdürü Flemez Doğan tüm yaşananları yorumlayacak.

İsrail’in bölge ülkelerine karşı saldırganlığını sürdürmesi, Suriye'nin güneyindeki çatışmalar,

Ahmed Şara ve yönetiminin hedef alınarak ülkeyi yeniden iç savaşa sürükleme çabaları konuşulacak.