SON DAKİKA!
İsrailli bakan Katz, Lübnan'daki asıl hedeflerini açık etti!

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken Savunma Bakanı Yisrael Katz asıl planlarını açık etti. Katz, Lübnan'da Litani Nehri'ne kadar olan bölgede 'güvenlik kontrolünü sürdüreceklerini' söyleyerek kalıcı işgalin sinyalini verdi.

24.03.2026
saat ikonu 15:14
24.03.2026
saat ikonu 15:16

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordu komuta kademesiyle yaptığı değerlendirme toplantısında, kara saldırıları yürüttükleri Lübnan'a ilişkin konuştu. tarafından kullanıldığını öne sürdüğü Litani Nehri üzerindeki 5 köprüyü hedef aldıklarını belirten Katz, İsrail ordusunun kalan köprülerde ve Litani Nehri'ne kadar olan bölgede "güvenlik kontrolünü sürdüreceklerini" söyleyerek kalıcı işgale işaret etti.

İsrailli bakan Katz, Lübnan'daki asıl hedeflerini açık etti!

İsrailli bakan Katz, Lübnan'daki asıl hedeflerini açık etti!

SÜRGÜN EDİLENLERİN DÖNÜŞÜNE İZİN VERİLMEYECEK!

İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerin güvenliğini bahane eden Katz, Lübnan'ın güneyinden sürgün ettikleri 100 binlerce kişinin geri dönüşüne izin vermeyeceklerini söyledi.

Katz, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusunda adım atmadığını iddiasını da yineledi.

İsrailli bakan Katz, Lübnan'daki asıl hedeflerini açık etti!

YERİNDEN EDİLENLERİN SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 1 milyon 162 bin 237 kişinin başvurduğu belirtti.

İsrailli bakan Katz, Lübnan'daki asıl hedeflerini açık etti!

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

İsrailli bakan Katz, Lübnan'daki asıl hedeflerini açık etti!

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail'in saldırılarında 1039 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 876 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrailli bakan Katz, Lübnan'daki asıl hedeflerini açık etti!
