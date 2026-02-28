Menü Kapat
Editor
 | Şenay Yurtalan

İsrailli bakandan İran’ı destekleyenlere tehdit: Başını keseriz

İsrail’in İran’a başlattığı saldırıların ardından İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yaptığı açıklama ile ülkede açıkça İran’ı destekleyenleri tehdit etti. İsrailli Bakan, İran destekçilerinin başını keseceklerini söyledi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 14:11

’de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, yazılı bir açıklama yaptı.

Ben-Gvir, açıklamasında "İsrail’in herhangi bir yerinde ’ı desteklemeyi düşünen varsa bizi sınamaya kalkışmasın. Açıkça söylüyorum, düşmanı kışkırtmaya veya desteklemeye çalışanların başını keseriz." ifadelerini kullandı.

MUHALEFET PARTİLERİNDEN SALDIRIYA DESTEK

İsrail ana muhalefet partisi "Gelecek Var” lideri , İsrail’in İran’a karşı başlattığı saldırılara desteğini duyurdu.

Ana muhalefet lideri Lapid, yayımladığı yazılı açıklama, ana muhalefetin Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümeti ile birlikte İran’a saldırılar başlatan İsrail ordusunun yanında olduğunu belirtti.

Lapid, "Hükümet ve muhalefet yok. Sadece tek bir halk ve hepimizin arkasında durduğu tek bir İsrail ordusu var." ifadelerini kullandı.

"HAMAN’I NASIL AŞTIYSAK HAMANEY’İ DE AŞARIZ."

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise saldırılara desteğini duyuran bir diğer muhalefet lideri oldu.

Liberman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Tevrat anlatısına göre antik Pers imparatorluğunda yaşayan, Yahudileri öldürmek isteyen vezire atıfla, "Haman’ı nasıl aştıysak Hamaney’i de aşarız." dedi.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD-İran savaşı ortasında uzman isim canlı yayında duyurdu: Tarihte ilk olacak, Orta Doğu'da büyük sürpriz
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD - İsrail - İran savaşı piyasaları nasıl vuracak? Ekonomist Dr. Sefer Humar'dan altın yatırımcısına korkutan panik uyarısı
ETİKETLER
#İsrail
#iran
#yair lapid
#Avigdor Liberman
#Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-gvir
#Dünya
