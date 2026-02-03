İstanbul'daki müzakere öncesinde kritik ziyaret: ABD, İsrail'in 'kırmızı çizgileri' ile hareket edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bugün İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Mossad Başkanı David Barnea ile görüşecek. Bu ziyaretin İstanbul'da gerçekleşecek müzakereler öncesinde olması ise dikkatlerden kaçmadı. İsrail basınından Ynet, Witkoof'un, İsrail'in 'kırmızı çizgileri'ni öğrenmek için harekete geçtiğini öne sürdü.

Haberde, İsrail'in, İran'ın uranyum zenginleştirmemesi ve elindeki zenginleştirilmiş uranyumu İran dışına çıkarmasını istediği öne sürüldü. Ayrıca anlaşmanın sadece nükleer başlıkla sınırlı kalmayarak balistik füze programı ve İran'ın bölgedeki vekil güçlerine verdiği desteğin gündeme gelmesi olarak değerlendirildiği belirtildi.

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin sadece nükleerle sınırlı kalması ise İsrail'in 'zayıf bir başlangıç' yorumları yapmasına neden oldu.

URANYUM RUSYA'YA MI GÖNDERİLECEK?

ABD basınından New York Times'ın haberine göre ise İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larcani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu Rusya'ya göndermeyi değerlendirebileceği mesajını ilettiği öne sürüldü.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da konunun "uzun süredir gündemde" olduğunu söyledi.

'TÜRKİYE'YE TRANSFER EDİLEBİLİR' İDDİASI

Öte yandan İsrail gazetesi Haaretz hafta sonu İran'ın 400 kilogramdan fazla zenginleştirilmiş uranyumunun Türkiye'ye transfer edilmesi seçeneğinin masada olduğunu belirtmişti. Trump yönetiminin Ankara'yı Moskova'dan "daha güvenilir bir emanetçi" olarak gördüğü aktarılmıştı.

İRAN TÜM İDDİALARI REDDETİ

Öte yandan İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı Ali Şemhani, Lübnan merkezli el-Meyadin televizyonuna verdiği röportajda zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılacağı yönündeki iddiaları reddetti.

Şemhani, "Zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılması için herhangi bir neden yok. Yüzde 60 seviyesindeki zenginleştirmenin askeri amaçlarla üretildiği iddiası doğru değil ve bu yönde hiçbir niyetimiz olmadı. Üç yılı aşkın süredir bu konu gündemde ve bu süre boyunca bize karşı yaptırımlar artırıldı, baskılar yoğunlaştırıldı ve uluslararası kararlar alındı. Nükleer programımız tamamen barışçıldır. Yüzde 60 oranındaki zenginleştirme yüzde 20 seviyesine düşürülebilir ancak bunun bir bedeli olmalı" ifadelerini kullandı.