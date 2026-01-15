Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İşte Ahmed Şara'nın yayınlanmayan röportajı: YPG'deki PKK detayını anlatıp Mazlum Abdi'ye çağrı yaptı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla röportaj yapan Erbil merkezli Şems TV, Şara'nın açıklamalarını yayınlamaktan vazgeçti. Suriye Devlet Televizyonu'nun yayınladığı röportajda Şara, kısa süre önce Halep'ten sürülen YPG hakkında "Kararları PKK tarafından alınıyor" derken örgüt elebaşı Mazlum Abdi'ye de bir çağrı yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İşte Ahmed Şara'nın yayınlanmayan röportajı: YPG'deki PKK detayını anlatıp Mazlum Abdi'ye çağrı yaptı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 00:48
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 00:48

Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın bir Kürt kanalıyla gerçekleştirdiği ancak kanalın yayınlamaktan vazgeçtiği mülakat, Suriye Devlet Televizyonu Al-Ikhbariya tarafından paylaşıldı.

Al-Ikhbariya Müdürü Jamil Suroor, yaptığı açıklamada "Mesleki ilkelere bağlılık ve medya kurallarına saygı gereği, Sayın Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın bir Kürt kanalıyla yaptığı görüşmedeki en önemli açıklamaları yayınlıyoruz" dedi.

İşte Ahmed Şara'nın yayınlanmayan röportajı: YPG'deki PKK detayını anlatıp Mazlum Abdi'ye çağrı yaptı

"MAZLUM ABDİ KÜRTLERİN HAKKI İÇİN SAVAŞIYORSAN KAN DÖKMENE GEREK YOK"

Şara, mülakatta, terör örgütü /'nin Suriye uzantısı SDG'nin elebaşı ile yaptığı ilk görüşmeye değinerek "Mazlum, Kürt halkının hakları için savaşıyorsan tek bir damla kan dökmene gerek yok çünkü Kürt halkının hakları güvence altındadır. Çünkü bu haklar anayasa tarafından güvence altına alınacak. Suriye'deki Kürtlerin tüm haklarına inanıyorum ve bu, herhangi bir devlet başkanının lütfu değil. Bu hak ve görev, anayasa tarafından güvence altına alınmış ve ben, onların haklarının korunması için tüm gücümle bu yönde çaba sarf ediyorum, çünkü onlar Suriye toplumunun bir parçası" dedi.

İşte Ahmed Şara'nın yayınlanmayan röportajı: YPG'deki PKK detayını anlatıp Mazlum Abdi'ye çağrı yaptı

"HALEP EKONOMİNİN BEL KEMİĞİ OLDUĞU İÇİN GEÇİCİ ANLAŞMA YAPTIK"

Şam'a ilerleyişleri sırasında terör örgütü SDG'nin kendilerini yavaşlattığına dikkat çeken Şara, SDG'nin 'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde bulunduğunu ve şehre girerken saldırılarını genişlettiğini bu nedenle Hama'ya doğru askeri ilerleyişi yavaşlattığını ifade etti.

Şara, "Biz de hızlı bir şekilde Hama'ya, ardından Humus'a ve sonunda Şam'a ilerleyerek karşılık verdik. Halep, Suriye ekonomisinin bel kemiği olduğu ve istikrara ihtiyaç duyduğu için SDF ile geçici bir anlaşmaya vardık. İlk toplantı, Şam'a varışımızdan yaklaşık bir ila bir buçuk ay sonra gerçekleşti" dedi.

İşte Ahmed Şara'nın yayınlanmayan röportajı: YPG'deki PKK detayını anlatıp Mazlum Abdi'ye çağrı yaptı

Geçmiş rejimin haksızlıklarına karşılık kurtuluş sürecinin, Kürt halkının maruz kaldığı haksızlıklara verilen ilk gerçek cevap olduğunu ifade eden Şara, örgütün kontrolündeki bölgelere dair, SDG'nin Suriye'de çoğunluğunu Arapların oluşturduğu geniş bir alanı kontrol ettiğini ve Suriye'nin zenginliklerinin bir bölümünün terör örgütü PKK'ya gittiğine dikkat çekti.

"ASKERİ KARARLARI DOĞRUDAN PKK'YA BAĞLI"

Terör örgütü SDG'nin yapısına değinen Şara, "SDG'nin sorunu çok başlı olmasıdır ve askeri kararları doğrudan PKK terör örgütüne bağlıdır. İmzaladığı anlaşmaları uygulayamayan bir kurumla müzakere ediyorsunuz. Biz Kürt vatandaşlarımızın ordu, emniyet ve parlamentoda yer almasını istiyoruz ancak PKK onları kalkınma fırsatlarından mahrum bırakıyor" dedi.

İşte Ahmed Şara'nın yayınlanmayan röportajı: YPG'deki PKK detayını anlatıp Mazlum Abdi'ye çağrı yaptı

Terör örgütü PKK ile Kürtlerin haklarının ilişkilendirmesini yanlış olduğunu vurgulayan Şara, "Kürt halkının haklarının korunması, yeni Suriye gerçekliğine entegrasyon ile sağlanabilir. Suriye devleti bir düşman değil, bir varlıktır. Sadece vatandaşlıktan, yönetimden veya toplumdan dışlanırsa alternatif yollar haklı görülebilir" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suriye Halep'i nasıl temizledi? Yılmaz Bilgen YPG'li teröristle konuştu! Sözde komutanları Türk çıktı: Kandil detayı sarsıcı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suriye Ordusu Fırat Nehri'nin batısındaki siviller için tahliye koridoru oluşturdu
ETİKETLER
#pkk
#suriye
#ypg
#Halep
#Ahmed Şara
#Mazlum Abdi
#Kürtler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.