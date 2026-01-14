Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Dünya
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Suriye Ordusu Fırat Nehri'nin batısındaki siviller için tahliye koridoru oluşturdu

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG işgali altındaki Fırat Nehri'nin batısında yaşayan sivillerin Halep'e güvenli geçişini sağlamak amacıyla insani yardım koridoru açılacağını ilan etti.

Suriye Ordusu Fırat Nehri'nin batısındaki siviller için tahliye koridoru oluşturdu
ordusu Operasyonlar Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'nin batısında terör örgütünün işgali altındaki yerlerde ikamet eden siviller için şehrine doğru bir koridoru oluşturulacağı belirtildi.

SAAT VERİLDİ

Açıklamada, söz konusu insani yardım koridorunun, yarın sabahtan itibaren yerel saatle 09.00 - 17:00 arasında açık olacağı ifade edildi.

İnsani koridorun /'nin işgali altındaki Deyr Hafir bölgesi ile Halep'i birbirine bağlayan ana güzergah olan M15 karayolu üzerindeki Hamimah köyünden geçeceği kaydedildi.

Suriye Ordusu Fırat Nehri'nin batısındaki siviller için tahliye koridoru oluşturdu

SİVİLLERE HAYATİ UYARI YAPILDI

Sivillere çağrıda bulunulan açıklamada, belirtilen bölgede bulunan terör unsurlarına ait mevzilerden uzak durulması istendi. Suriye ordusunun, bölgedeki sivillerin güvenliğini sağlamak ve olası tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla gerekli tüm önlemleri alacağı vurgulandı.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin bölgeye yığınak yapması ve Halep'e yönelik kamikaze İHA saldırılarını buralardan yapması nedeniyle Fırat Nehri'nin batısındaki işgal altındaki yerleri askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istemişti.

