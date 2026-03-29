ABD ve İsrail'in, İran'a saldırıları 28 Şubat'tan beri aralıksız devam ederken Başkan Donald Trump, Tahran'ın az sayıda füzesinin kaldığını öne sürdü. Fakat Trump'ın bu sözlerini istihbarat raporları yalanladı.

HABERİN ÖZETİ İstihbarat raporları, Trump'ın sözlerini yalanladı: İran'ın hala yeterli füzesi var! ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarda Tahran'ın füze cephaneliğinin büyük ölçüde tükendiğini öne sürerken, istihbarat raporları bu iddiayı yalanlayarak İran'ın hala önemli miktarda füze ve insansız hava aracına sahip olduğunu belirtiyor. İstihbarat verilerine göre, bir aydır devam eden saldırılarda İran füze ve insansız hava aracı cephaneliğinin yalnızca yaklaşık üçte biri kaybedildi. Raporda, Tahran'ın füzelerinin yaklaşık üçte birinin yok edildiği, diğer üçte birinin hasar gördüğü veya güvenli yerlere taşındığı tahmin ediliyor. ABD istihbaratının 5 farklı kaynağa dayandırdığı raporda, İran'ın füze stokunun büyük bölümüne erişilemediği ancak hala yeterli cephaneliğe sahip olduğu vurgulanıyor. Bu veriler, Trump'ın "İran'ın az füzesi kaldı" yönündeki açıklamalarıyla çelişiyor. Trump, İran'ın füzelerinin %99'unun imha edildiği iddia etse de, kalan %1'in dahi kabul edilemez risk taşıdığını belirtmişti.

İstihbarat verilerine göre, İran'a yönelik bir aydır devam eden saldırılarda Tahran füze ve insansız hava aracı cephaneliğinin yalnızca yaklaşık üçte birini kaybetti. Raporda, Tahran’ın füzelerinin yaklaşık üçte biri yok edildiği, bir diğer üçte birinin hasar gördüğü ya da yer altı tünelleri ve sığınaklara taşındığı tahmini yer aldı. İran’ın insansız hava aracı envanteri için de benzer bir değerlendirme yapıldı.

RAPOR TRUMP'IN SÖZLERİYLE ÇELİŞTİ

ABD istihbaratının 5 farklı kaynağa dayandırdığı raporda, İran'ın füze stokunun büyük bölümüne erişilemediği fakat buna rağmen hala yeterli cephaneliğe sahip olduğu belirtildi.

Bu veriler, Trump'ın ''İran'ın az füzesi kaldı'' yönündeki açıklamalarıyla çelişti.

Trump, İran'ın füzelerine ilişkin öne sürdüğü iddiada şunları söylemişti:

“Boğazdaki sorun şu. diyelim ki harika bir iş çıkardık. Füzelerinin %99’unu imha ettiğimizi söylüyoruz. %1 kabul edilemez, çünkü %1, bir milyar dolarlık bir geminin gövdesine isabet eden bir füze demektir.”