İstihbarat raporları, Trump'ın sözlerini yalanladı: İran'ın hala yeterli füzesi var!

ABD ve İsrail'in, İran'a saldırıları 28 Şubat'tan beri aralıksız devam ederken Başkan Donald Trump, Tahran'ın az sayıda füzesinin kaldığını öne sürdü. Fakat Trump'ın bu sözlerini istihbarat raporları yalanladı.
İstihbarat verilerine göre, İran'a yönelik bir aydır devam eden saldırılarda Tahran füze ve insansız hava aracı cephaneliğinin yalnızca yaklaşık üçte birini kaybetti. Raporda, Tahran’ın füzelerinin yaklaşık üçte biri yok edildiği, bir diğer üçte birinin hasar gördüğü ya da yer altı tünelleri ve sığınaklara taşındığı tahmini yer aldı. İran’ın insansız hava aracı envanteri için de benzer bir değerlendirme yapıldı.
ABD istihbaratının 5 farklı kaynağa dayandırdığı raporda, İran'ın füze stokunun büyük bölümüne erişilemediği fakat buna rağmen hala yeterli cephaneliğe sahip olduğu belirtildi.
Bu veriler, Trump'ın ''İran'ın az füzesi kaldı'' yönündeki açıklamalarıyla çelişti.
Trump, İran'ın füzelerine ilişkin öne sürdüğü iddiada şunları söylemişti:
“Boğazdaki sorun şu. diyelim ki harika bir iş çıkardık. Füzelerinin %99’unu imha ettiğimizi söylüyoruz. %1 kabul edilemez, çünkü %1, bir milyar dolarlık bir geminin gövdesine isabet eden bir füze demektir.”