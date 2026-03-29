Orta Doğu'da savaş genişliyor. Kara harekatını değerlendirdiği öne sürülen ABD Başkanı Donald Trump, binlerce askeri Orta Doğu'ya gönderdi. İran ise ABD'nin hem ateşkesten bahsedip hem de ABD askerlerini bölgeye göndermesinin sadece bir 'manipülasyon' olduğunu, kara saldırısı olması durumunda karşılık vereceklerini bildirdi.

Kara saldırısına tehdidine karşı İran'dan sert karşılık: ABD askerleri, köpekbalıklarına yem olacak

HABERİN ÖZETİ Kara saldırısına tehdidine karşı İran'dan sert karşılık: ABD askerleri, köpekbalıklarına yem olacak ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu'ya binlerce asker göndermesi ve olası bir kara harekatı hazırlıkları, İran'ın buna karşılık vereceği yönündeki açıklamalarıyla gerilimi tırmandırıyor. ABD, İran'a haftalarca sürebilecek bir kara harekatı için binlerce asker ve deniz piyadesini Orta Doğu'ya sevk ediyor. İran, ABD'nin asker göndermesini ve kara saldırısı tehditlerini 'manipülasyon' olarak nitelendirerek karşılık vereceğini bildiriyor. İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yarbay Zülfikari, ABD askerlerinin Basra Körfezi'nde köpekbalıklarına yem olacağını ifade etti. Olası kara harekatının tam ölçekli bir işgal niteliği taşımayacağı, nokta operasyonlarından oluşacağı belirtiliyor. Operasyon kapsamında Hark Adası'nın kontrol altına alınması ve Hürmüz Boğazı yakınlarındaki silahların imhası da değerlendiriliyor.

''DENGESİZ, YALANCI''

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay Zülfikari, yayımladığı görüntülü açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın, İran'a kara saldırısı tehditlerini değerlendirdi.

Trump'ı "dengesiz ve yalancı" olarak nitelendiren Zülfikari, ABD'nin, Avrupa ve dünya ülkelerinin, özellikle de Batı Asya bölgesindeki ülkelerin halkına büyük zarar verdiğini ifade etti.

''ABD ASKERLERİ KÖPEKBALIKLARINA YEM OLACAK''

Trump'ın İran'la müzakereler sürerken saldırılar başlattığını hatırlatan Zülfikari, "Trump, İsrail Başbakanı'nın (Binyamin Netanyahu) piyonu ve Epstein davasındaki geçmişi nedeniyle terörist Mossad'ın baskısı altında." dedi.

Zülfikari, ABD'nin kara saldırısı tehditlerini hayata geçirmesini beklediklerini belirterek, "bu durumda yalnızca Amerikan askerlerinin aşağılanarak esir alınmakla kalmayacağını aynı zamanda Amerikan askerleri ve komutanlarının Basra Körfezi'ndeki köpekbalıklarına yem olacağını" ifade etti.

''HAFTALARCA SÜREBİLECEK KARA HAREKATI HAZIRLIĞI''

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İran'da haftalarca sürebilecek kara harekatı üzerinde hazırlık yaptığı iddia edildi. Washington Post (WP) gazetesinin isimleri açıklanmayan, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre binlerce Amerikan askeri ve deniz piyadesi Orta Doğu'ya sevk ediliyor.

Trump'ın onay vermesi halinde nakledilen askerlerin İran'da haftalarca sürebilecek kara harekatı kapsamında konuşlandırılacağı belirtiliyor.

''PLAN CİDDİ TEHLİKELER BARINDIRIYOR''

Yetkililer, bu planla ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ilk dört haftasına kıyasla çok daha riskli bir aşamaya geçileceğine dikkati çekiyor. Planın, Amerikan birlikleri için önceki döneme kıyasla ciddi tehlikeler barındırabileceği ifade ediliyor.

Operasyon kapsamında ABD askerlerinin İran'a ait insansız hava araçları (İHA), füze sistemleri, kara saldırıları ve el yapımı patlayıcılar gibi çeşitli tehditlerle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

''TAM İŞGAL NİTELİĞİ TAŞIMAYACAK''

Olası kara harekatının tam ölçekli işgal niteliği taşımayacağını dile getiren yetkililer, saldırıların Özel Harekat kuvvetleri ile konvansiyonel piyade birliklerinin eş güdümlü yürüteceği nokta operasyonlardan oluşacağını ifade etti.​​​​​​​

Yetkililer, ayrıca İran'ın Basra Körfezi'ndeki önemli petrol ihracat merkezlerinden Hark Adası'nın kontrol altına alınması ve Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgelerde gemileri hedef alabilecek silahların imha edilmesinin de değerlendirildiğini belirtti.