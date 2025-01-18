İsveç ilk kez başka bir ülkeye asker gönderdi!

18 Ocak 2025 20:37 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 20:44

NATO bünyesinde görev yapacak İsveç askerleri, Letonya'ya ulaştı. Böylelikle NATO'ya katılan İsveç ilk kez başka bir üye ülkeye asker göndermiş oldu. İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, konuyla ilgili açıklamada bulundu…

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İsveç, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen giriş protokolü kabul töreniyle NATO'nun resmen 32. üyesi olmuştu. İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, NATO İleri Kara Kuvvetleri (FLF) bünyesinde görev yapacak İsveç askeri birliklerinin Letonya'ya ulaştığını duyurdu. Jonson, söz konusu gelişmeye dair sosyal medya platformu X'ten açıklamalarda bulundu.

“BALTIK BÖLGESİNİN GÜVENLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYOR”

İsveç askerlerinin Letonya'da konuşlanmasının tarihi bir önem taşıdığını aktaran Jonson, "NATO'nun kolektif savunmasının bir parçası olarak Baltık bölgesinin güvenliğini güçlendiriyor ve daha güvenli bir gelecek için birlik oluyoruz." ifadesini kullandı.

SAVUNMA ALANINDA İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Jonson, müttefiklerin güvenlik ve caydırıcılığı güçlendirmesinin Baltık Denizi bölgesinde istikrarın anahtarı olduğuna dikkati çekerek, İsveç silahlı kuvvetlerinin Letonya'da bulunmasından memnuniyet duyduğunu ve savunma alanında daha fazla iş birliği beklentisi içinde olduğunu belirtti.

Bu arada, 7 Mart 2024'te NATO'ya katılan İsveç ilk kez başka bir üye ülkeye asker göndermiş oldu.