Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İtalya, askerlerinin silahlı tehdide uğraması nedeniyle İsrail'e nota verdi

İtalya, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 İtalyan askerin bir İsrailli tarafından silahla tehdit edilmesi üzerine İsrail Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırarak protesto notası verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İtalya, askerlerinin silahlı tehdide uğraması nedeniyle İsrail'e nota verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 21:28
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 21:28

İtalya, dün işgal altındaki Batı Şeria'da 2 İtalyan askerin bir İsrailli yerleşimci tarafından silahla tehdit edilmesi üzerine harekete geçti.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırarak protesto notası verdi. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail Büyükelçisi’ne olayla ilgili "şiddetli bir protesto" iletilmesini istedi.

İtalya, askerlerinin silahlı tehdide uğraması nedeniyle İsrail'e nota verdi

İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği ise İsrail hükümetine resmi bir protesto notası sunarak, Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusu, polis ve iç güvenlik teşkilatı Shin Bet ile temasa geçti.

İTALYAN ASKERLERİNİ SORGUYA ALDI

İtalya hükümet kaynaklarına göre yerleşimci olduğu değerlendirilen İsrailli, 2 İtalyan askeri silah zoruyla diz çöktürerek sorguya aldı.

İtalya, askerlerinin silahlı tehdide uğraması nedeniyle İsrail'e nota verdi

Olay, dün İtalyan askerler Avrupa Birliği büyükelçilerinden oluşan heyetin Filistin’in Ramallah kenti yakınlarında bir köye yapacağı ziyaret öncesi hazırlık ve inceleme yapmak üzere seyahat ettiği sırada yaşandı.

Diplomatik plakalı bir araçla seyahat eden 2 asker, olayın ardından yara almadan Kudüs'teki İtalya Başkonsolosluğu'na döndü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail'in Gazze'den alacağı kalmadı! Refah Sınır Kapısı kısmi açılacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İşgalci İsrail ordusu katliamlarına devam ediyor! Gazze'de can kaybı 71 bin 660'a yükseldi
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.