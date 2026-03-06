Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

İtalya, GKRY'nin savunması için harekete geçti! Destek için fırkateyn gönderilecek

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş sürerken Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Bölgede gerilimli günler yaşanırken İtalya'dan da kritik bir karar geldi. İtalya'nın, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni (GKRY) füze ve insansız hava araçları tehdidinden korumak üzere bir fırkateyn göndereceği bildirildi.

İtalya, GKRY'nin savunması için harekete geçti! Destek için fırkateyn gönderilecek
06.03.2026
06.03.2026
saat ikonu 22:06

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş 7. gününde sürüyor. İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın İsrail ile bölge ülkelerdeki ABD üslerine misilleme saldırılarıyla büyüyen savaş nedeniyle Orta Doğu'da gerilim günden güne artarken İtalya'dan önemli bir karar geldi.

GKRY İÇİN HAREKETE GEÇİYORLAR

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun dün parlamentoya yaptığı konuşma sırasında dile getirdiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) savunmasını desteklemek üzere deniz kuvvetlerini gönderecekleri konusu netleşmeye başladı.

İtalya, GKRY'nin savunması için harekete geçti! Destek için fırkateyn gönderilecek

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalyan donanması için "FREMM (Avrupa Çok Maksatlı Fırkateyn)" projesi çerçevesinde üretilen "Bergamini" sınıfı "Federico Martinengo" isimli çok maksatlı fırkateyn İspanya, Fransa ve Hollanda'nın deniz unsurlarıyla beraber GKRY'i savunmak üzere görevlendirildi.

Söz konusu fırkateyn, hava savunma konusundaki kabiliyetleri sebebiyle geçen yıl Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik başlattığı "Aspides" misyonunda görev yapmıştı.

Savunma Bakanı Crosetto, dün yaptığı açıklamada ayrıca, Körfez ülkelerinin de kendilerinden hava savunma sistemleri istediklerini ve bunu değerlendirdiklerini kaydetmişti.

İTALYANLARIN YÜZDE 56'SI ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞI

"Youtrend" araştırma şirketinin de İtalyan SKYTG24 haber kanalı için yaptığı ankete göre, İtalyanların yüzde 56'sı, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik askeri müdahalesine karşı olduklarını belirtti.

İtalya, GKRY'nin savunması için harekete geçti! Destek için fırkateyn gönderilecek

Yine aynı ankette, İtalyanların yüzde 48'i, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ hükümetin, tarafsız bir duruş sergilemesi ve taraflar arasında arabuluculuk yapması gerektiği görüşünü savundu.

