İtalya yanıyor: 13 şehirde kırmızı alarm!

30 Temmuz 2024 21:40 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 21:44

İtalya, tarihinin en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Birçok şehirde sıcaklık rekorları kırılırken, termometreler 45 derecenin üzerine çıktı. Bologna'da asfalt erirken, Roma'da çeşmeler susuz kaldı.

TURİSTLER ZOR ANLAR YAŞADI

Napoli'de bir turist, "Burası bir sauna gibi. Nefes almak bile zorlaşıyor." diye konuştu. Uzmanlar, bu sıcaklık dalgasının önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini paylaştı.

13 ŞEHİRDE KIRMIZI ALARM

İtalya'da son haftalarda etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle 13 kentte kırmızı alarm ilan edildiği belirtildi. İtalyan ANSA haber ajansına göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada yüksek hava sıcaklığının etkisinin artmasının beklendiği ifade edildi.