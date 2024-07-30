İtalya yanıyor: 13 şehirde kırmızı alarm!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Temmuz 2024 21:40 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 21:44
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 13 kentte "kırmızı alarm" ilan edildi. Turistler, şemsiyelerini güneşten siper yaparak, tarihi binaların gölgesinde dinlenmeye çalıştı. Asfaltın eridiği bölgede çeşmeler de susuz kaldı.
İtalya, tarihinin en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Birçok şehirde sıcaklık rekorları kırılırken, termometreler 45 derecenin üzerine çıktı. Bologna'da asfalt erirken, Roma'da çeşmeler susuz kaldı.
TURİSTLER ZOR ANLAR YAŞADI
Napoli'de bir turist, "Burası bir sauna gibi. Nefes almak bile zorlaşıyor." diye konuştu. Uzmanlar, bu sıcaklık dalgasının önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini paylaştı.
13 ŞEHİRDE KIRMIZI ALARM
İtalya'da son haftalarda etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle 13 kentte kırmızı alarm ilan edildiği belirtildi. İtalyan ANSA haber ajansına göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada yüksek hava sıcaklığının etkisinin artmasının beklendiği ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı