İtalya'da okullara yönelik bomba ihbarları ikinci günde de devam etti. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre dün ülke genelinde binlerce okulu hedef alan tehdit e-postalarının ardından bu sabah bin 803 okul daha bomba tehdidi içeren e-postalar aldı. İtalya hükümeti, İçişleri ve Eğitim bakanları aracılığıyla valilere ve okul yöneticilerine eğitim faaliyetlerinin normal şekilde sürdürülmesi talimatını verdi.

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HABERİN ÖZETİ İtalya’daki okullarda bomba tehdidi devam etti: Bin 803 okula daha maillerin hedefi oldu İtalya'da dün binlerce okulun ardından bu sabah da bin 803 okula bomba tehdidi içeren e-postalar gönderildi, ancak hükümet ihbarları güvenilir bulmayarak eğitimin sürdürülmesi talimatını verdi. İhbarlar sahte bomba alarmı olarak değerlendirildi ve somut bir tehlike işareti bulunmadığı için güvenlik kontrolü başlatılmadı. İtalya hükümeti, valilere ve okul yöneticilerine somut kanıtlar olmadığı sürece yalnızca toplu e-posta nedeniyle binaların tahliye edilmemesi talimatını iletti. Cumhuriyet Güvenliği Bakanlıklararası Komitesi (CISR), alarm ihbarlarının ele alınmasına yönelik ortak bir operasyon protokolü belirlemek üzere teknik düzeyde toplanacak. Okullara gönderilen son tehdit e-postasının, Filipinler Eğitim Bakanlığı bünyesindeki bir fen bilimleri öğretmeninin ele geçirilen hesabı üzerinden yollandığı bildirildi. Bir önceki gün gönderilen tehdit e-postasının ise Tayvan'daki Da-Yeh Üniversitesinde öğrenim gören eski bir kadın öğrencinin hesabı üzerinden gönderildiği aktarıldı.

E-POSTALAR DIŞINDA SOMUT BİR TEHLİKE İŞARETİ YOK

Hükümet kaynakları, ihbarların güvenilir bulunmadığını ve sahte bomba alarmı olarak değerlendirildiğini aktarırken, e-postalar dışında somut bir tehlike işaretine rastlanmadığı için herhangi bir güvenlik kontrolünün başlatılmadığını kaydetti.

SOMUT KANITLAR OLMADIĞI SÜRECE BİNALAR TAHLİYE EDİLMEMELİ

İtalya Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Bu öğleden sonra teknik düzeyde toplanacak Cumhuriyet Güvenliği Bakanlıklararası Komitesi (CISR) toplantısında, alarm ihbarlarının ele alınmasına yönelik ortak bir operasyon protokolü belirlenecek. Halihazırda yürürlükte olan protokol tüm kamu kurumları için geçerlidir ve genel kural olarak, tehlike bulunduğuna işaret eden somut kanıtlar olmadığı sürece, yalnızca toplu bir e-postanın alınmış olması nedeniyle binaların tahliye edilmemesini öngörmektedir. Gerçek bir risk durumuna işaret eden belirli ve somut kanıtlara sahip olması halinde vali, tahliye tedbirleri alma yetkisini saklı tutmaktadır" denildi.

İtalya hükümeti, okul yöneticilerine "Gerçek bir risk durumuna işaret eden belirli ve somut kanıtlara sahip olması halinde valinin tahliye tedbirleri alma yetkisi saklıdır" yazılı talimat gönderildiği öğrenildi.

SON BOMBA TEHDİDİ FİLİPİNLER’DEKİ ÖĞRETMENİN HESABINDAN

E-posta Filipinler Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan bir fen bilimleri öğretmenine ait İtalyan basınında yer alan haberlere göre, okullara gönderilen son bomba tehdidi e-postası, Filipinler Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan bir fen bilimleri öğretmenine ait alan adı kullanılarak gönderildi. Söz konusu hesabın ele geçirildiği belirtilirken, bir önceki gün gönderilen e-postanın ise Tayvan'daki Da-Yeh Üniversitesinde öğrenim gören eski bir kadın öğrencinin hesabı üzerinden gönderildiği aktarıldı.