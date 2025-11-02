İtalyan Alpleri'nde çığ felaketi! Ölüler var

Kategoriler
İtalya'nın kuzeyinde yer alan Alto Adige Bölgesi’nden geçen Alp Dağları’nın Ortles mevkisinde dün akşamüstü çığ faciası meydana geldi.
İtalya basınında çıkan haberlere göre, Alp Dağları'nda bulunan Alman kayakçı grubunun olaydan etkilendiği ve ilk aşamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Dağda bu sabah saatlerinde çığ düşen yamaçta yeniden başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedeninin bulunmasıyla olayda ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.