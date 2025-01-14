İtirafçı olan İsrailli askerlerin anlattıkları kan dondurdu: Soykırımın parçası olduk, zulüm bir rutindi!

14 Ocak 2025 11:58 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 12:26

Gazze için son umut, Katar'ın hem Hamas'a hem de İsrail'e ulaştırdığı son taslak üzerinde şekillenirken kan donduran itiraflar geldi. Gazze'de sivillere yönelik katliam yapan İsrailli askerlerden bazıları itirafçı oldu. İtirafçı askerler, savaş suçlarını bir bir ifşa etti.

İsrail ve Hamas ateşkesinde 5 gün detayı! Gazze'de umut için ilk kez bu kadar net konuştular

İsrail ve Hamas ateşkesinde 5 gün detayı! Gazze'de umut için ilk kez bu kadar net konuştular

İsrail ve Hamas​ arasındaki ateşkeste sona gelinirken Gazze​'deki soykırıma dair bazı İsrailli askerlerden kan donduran itiraflar geldi. Ateşkes görüşmelerinin olumlu bir şekilde nihayete varmaması durumunda orduyla tüm bağlarını koparacaklarını söyleyen itirafçı askerler, artık daha fazla sessiz kalmayacaklarını söylediler.

Associated Press'e konuşan İsrailli itirafçı askerler, Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik katliamlar, evlerin yıkımı ve yağma gibi savaş suçlarını kabul ettiler. Ayrıca Filistin halkına karşı yürütülen sistematik zulmün parçası olduklarını da itiraf ettiler.

''SİLAHSIZ FİLİSTİNLİ GENCİN ÖLDÜRÜLMESİNİ UNUTAMIYORUM''

İtirafçı askerlerden Yotam Vilk, silahsız bir Filistinli gencin öldürülmesini asla unutamadığını söyledi. Vilk, ''Bu genç, Filistinlileri insan olarak görmeyen bir politikanın kurbanı oldu. Tampon bölgeye giren herkesin öldürülmesi emri veriliyordu'' diyerek gördüklerini aktardı.

Vilk, ''İnsan hayatına verilen değer her geçen gün eridi. Bu politikanın arkasında Filistin halkını yok etme niyeti yatıyor'' dedi.

''ZULÜM ARTIK RUTİNDİ''

Bir başka İsrail askeri olan Yuval Green ise ''Bir komutanımız Hamas'ın kullanmaması için bir evi yakmamızı emretti. O an, bu yapılanların Filistinlilere uygulanan haksızlığın bir parçası olduğunu anladım'' dedi. Ayrıca sivillere ait evlerin, eşyaların yağmalandığını söyleyen Green, bu zulmün artık bir rutin olduğunu söyledi.

''SAVAŞ SUÇLARINA KATILDIM''

Başka bir İsrail askeri ise, ''Kibriti ben yakmadım, ama bu zulmün bir parçası oldum. Gazze’de savaş suçlarına katıldım'' diyerek işlenen suçların boyutunu gözler önüne serdi.

Gazze’ye yönelik operasyonların insanlık dışı boyutlarını ortaya koyan askerler, sivillerin ayrım gözetmeksizin hedef alındığını ve insan hayatının tamamen değersizleştirildiğini belirtti.