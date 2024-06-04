İzole yaşayan kabile internetle tanıştı, düzen bozuldu

04 Haziran 2024 09:22 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 09:38

Brezilya'da Amazon ormanlarının derinliklerinde, modern toplumdan uzak ve izole yaşayan Marubo halkı, yüksek hızlı internetle tanıştı. Elon Musk'ın 2022 yılında Brezilya'da hizmete soktuğu uydu internet hizmeti Starlink, bu köyde de devreye girdi. Kendi yiyeceklerini avlayıp yetiştiren, kendi dillerini konuşan Marubo halkı, köydeki direklere takılan antenlerin ardından internetle tanıştırıldı.

Fakat internetin gelmesi köydeki düzeni bozdu. Yaşanan değişiklik üzerine konuşan 73 yaşındaki köylü Tsainama Marubo şunları söyledi:

"Geldiğinde herkes mutluydu. Yeni adetler öğreniyorlar. Kabile halkının çoğu, uzakta yaşayan sevdikleriyle sohbet etme olanağı, eğitim fırsatları ve yaşam tarzlarını başkalarıyla paylaşma olanağı da dahil olmak üzere internetin getirdiği faydalarla tanıştı. Aynı zamanda hayat kurtardı.''

''GENÇLER TEMBELLEŞTİ''

''Starlink'ten önce, acil bir durum ortaya çıktığında amatör telsizi kullanarak birkaç köy aracılığıyla mesaj gönderiyorduk ve bu mesaj uzun zaman sonunda yetkililere ulaşıyordu. Öte yandan, işler daha da kötüye gitti. Marubo kabilesi geleneklerini yüzyıllardır korumuştur. Gençler şimdi internet yüzünden tembelleşti.''

''TELEFONA TAKILIP KALIYORLAR, AVLANMIYORLAR''

Starlink'in halkına ulaştırılmasında etkili olan 40 yaşındaki Marubo lideri Enoque Marubo (tüm Marubolar aynı soyadını kullanıyor) internetin beraberinde birçok sorunu da getirdiğini ifade ederek, en büyük sorunun insanların telefonlarına takılıp kaldıkları için avlanıp yiyecek yetiştirmemeleri olduğunu söyledi.

Marubo, "Köyde avlanmaz, balık tutmaz ve bitki yetiştirmezseniz yemek yiyemezsiniz. Bu yüzden internet kullanımına sınır getirdik. Sabahları yalnızca günde 2 saat" dedi.