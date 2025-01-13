Japonya 6,9 büyüklüğündeki depremle sallandı! Tsunami tehlikesi var

13 Ocak 2025 15:51 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 16:01

Japonya’da merkez üssü Hyuga-nada Denizi açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kochi ve Miyazaki eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya​'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında, Hyuga-nada Denizi'nde 6,9 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, yerel saatle 21.19'da meydana gelen 6,9 büyüklüğünde depremin derinliği 30 kilometre olarak kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu.

Miyazaki ve Kochi eyaletlerinin yanı sıra Fukuoka, Saga, Kumamoto ve Oita eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilen depremler kısa süreli paniğe neden oldu.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Devlet televizyonu NHK, depremin ardından Miyazaki ve Koçi eyaleti kıyılarına yönelik "dev dalga" uyarısı yapıldığını aktardı.

Resmi Kyodo ajansına göre, sarsıntı Miyazaki'nin yer aldığı güneydeki Kyuşu bölgesi genelindeki eyaletlerde hissedildi.

CAN KAYBI VE HASAR BİLDİRİLMEDİ

Şu ana kadar merkez üssüne yakın bölgelerde önemli bir hasar veya can kaybı bildirilmedi, ancak halka güncellemelere karşı dikkatli olmaları ve gerekirse tahliye talimatlarını takip etmeleri çağrısında bulunuldu.