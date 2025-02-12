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 | Berkay Alptekin

Japonya bu skandalla çalkalanıyor! Sarhoş bakanlık çalışanı gizli belgeleri kaybetti

Japonya'da Maliye Bakanlığı'nda görev yapan bir kişi, iş arkadaşlarıyla beraber geçirdiği 5 saatin sonunda kaybetmemesi gereken bir çantayı kaybetti. Çantanın içinde ise Japonya'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen 187 kişinin kişisel verilerinin olduğu belirtildi.

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Japonya bu skandalla çalkalanıyor! Sarhoş bakanlık çalışanı gizli belgeleri kaybetti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 09:36

Japonya'da Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışan bir kişi, 6 Şubat 2025 tarihinde başkent Tokyo'nun 30 kilometre güneyinde yer alan Yokohama şehrinde iş arkadaşlarıyla birlikte bir eğlence mekanına gitti. İsmi belirtilmeyen bakanlık çalışanı, mekanda kaldığı 5 saat boyunca 9 bardak alkol tüketti.

SARHOŞ OLAN ÇALIŞAN ÇANTAYI KAYBETTİ

Mekanda geçirdiği 5 saatin sonunda sarhoş olan çalışan, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen 187 kişinin kişisel verilerini içeren belgelerin yer aldığı çantasını kaybetti. Bakanlık çalışanı, Yokohama'dan Sumida şehrinde bulunan evine dönmek için bindiği trenden inene kadar çantasını kaybettiğinin farkına varmadı. Çantada söz konusu çalışanın kişisel bilgileri ve iş bilgisayarı da vardı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, "kamu güvenini büyük ölçüde sarsan bu olay için içten bir şekilde üzgün olunduğu" belirtildi. Açıklamada, çalışanın bakanlığın gümrük ve tarife biriminde görevli olduğu kaydedildi.

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