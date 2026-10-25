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Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 07:20
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 07:24

Japonya'da 7 büyüklüğünde deprem! Birçok eyalette hissedildi

Japonya’da Ogasawara adaları açıklarında 7 büyüklüğünde deprem oldu. Birçok eyalette hissedilen deprem paniğe neden oldu. Tsunami tehlikesinin ise bulunmadığı açıklandı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Japonya'da 7 büyüklüğünde deprem! Birçok eyalette hissedildi
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 07:20
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 07:24

’da merkez üssü Ogasawara adalarının batı kıyısı açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

HABERİN ÖZETİ

Japonya'da 7 büyüklüğünde deprem! Birçok eyalette hissedildi

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Japonya'da merkez üssü Ogasawara adalarının batı kıyısı açıklarında 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), sarsıntının yerel saatle 11.10’da ve 470 kilometre derinlikte kayda geçtiğini bildirdi.
Deprem; başkent Tokyo, Miyagi, Yamagata, Fukushima, Ibaraki ve Tochigi eyaletleri dahil birçok bölgede şiddetli şekilde hissedildi ve kısa süreli paniğe neden oldu.
JMA, sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığını açıkladı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) yapılan açıklamada, sarsıntının yerel saatle 11.10’da 470 kilometre derinlikte kayda geçtiği bildirildi.

BİRÇOK BÖLGEDE HİSSEDİLDİ

Başkent ’nun yanı sıra Miyagi, Yamagata, Fukushima, Ibaraki ve Tochigi eyaletleri dahil birçok bölgede şiddetli şekilde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Japonya'da 7 büyüklüğünde deprem! Birçok eyalette hissedildi

TSUNAMİ TEHLİKESİ YOK

JMA, sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığını açıkladı.

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ETİKETLER
#Tokyo
#japonya
#Miyagi
#Japonya Meteoroloji Ajansı
#Ogasawara Adaları
#Dünya
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