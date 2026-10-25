Japonya'da 7 büyüklüğünde deprem! Birçok eyalette hissedildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Japonya’da merkez üssü Ogasawara adalarının batı kıyısı açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) yapılan açıklamada, sarsıntının yerel saatle 11.10’da 470 kilometre derinlikte kayda geçtiği bildirildi.
Başkent Tokyo’nun yanı sıra Miyagi, Yamagata, Fukushima, Ibaraki ve Tochigi eyaletleri dahil birçok bölgede şiddetli şekilde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
JMA, sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığını açıkladı.