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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 11:44

Japonya'da ABD askeri skandalı: Cinayet ve soygundan tutuklandı

Japonya'nın Okinawa eyaletinde görevli ABD Deniz Piyadesi Devin Jacob Ballard, cinayet ve soygun şüphesiyle tutuklandı. ABD'nin Japonya Büyükelçiliğine diplomatik protestoda bulunuldu.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Japonya'da ABD askeri skandalı: Cinayet ve soygundan tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 11:44

Japonya'nın eyaletinde konuşlu ABD askerlerine yönelik suçlamalara bir yenisi daha eklendi. Futenma Hava Üssü'nde görev yapan 20 yaşındaki Devin Jacob Ballard isimli ABD Deniz Piyadesi, cinayet ve soygun şüphesiyle tutuklandı. 

JAPON KADINI ÖLDÜRÜP CÜZDANINI ÇALDI

Okinawa polisi, Ballard'ın Cumartesi günü eyaletin başkenti Naha'daki bir otelde 39 yaşındaki Anna Yagi isimli Japon bir kadını öldürdüğünden ve kurbanın sırt çantası ile cüzdanını çaldığından şüphelenildiğini açıkladı. Şüphelinin suçlamaları reddettiği bildirildi.

DİPLOMATİK PROTESTO

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Takehiro Funakoshi, ABD'nin Japonya Büyükelçisi George Glass'ı telefonla arayarak diplomatik protestoda bulundu. Funakoshi, olayın son derece üzücü olduğunu belirterek, ABD'den soruşturmada tam iş birliği, askerlerinin disiplininin artırılması ve benzer olayların tekrarının önlenmesini istedi.

ABD'nin Japonya Büyükelçisi George Glass'ın ise olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, Japon makamlarının yürüttüğü soruşturmaya tam destek vereceklerini ve benzer olayların tekrarlanmasını önlemek için her şeyi yapacaklarını ifade ettiği kaydedildi.

Japonya'da ABD askeri skandalı: Cinayet ve soygundan tutuklandı

TAZİYE MESAJI

ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, bir Japon vatandaşının ölümüyle ilgili olarak bir ABD askeri personelinin gözaltında olduğu doğrulanarak, "Kurbanın ailesine içten taziyelerimizi sunuyoruz. Olayın detaylarına ulaşmak için başlatılan soruşturma devam etmektedir. ABD, Japonya hükümeti ve yerel yetkililerle iletişimi ve iş birliğini sürdürmektedir" denildi.

ABD'DEN JAPON MAKAMLARIYLA İŞ BİRLİĞİ

Okinawa'da konuşlu ABD güçlerinden sorumlu olan 3. ABD Deniz Piyadeleri Seferi Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ise suçlamalara konu iddiaların "son derece ciddiye alındığı" belirtildi. Açıklamada, "Deniz Piyadelerinin en yüksek davranış standartlarına uyması beklenmektedir. Personelimiz soruşturma devam ederken yerel makamlarca gözaltında tutulmaktadır. Şu anda kamuoyuna açıklanacak daha fazla bilgi bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Japon makamlarıyla aktif bir şekilde iş birliği yapıldığı vurgulanarak, "Kurbanın ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz" açıklaması yapıldı.

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#okinawa
#Abd Deniz Piyadesi
#Devin Jacob Ballard
#Anna Yagi
#Takehiro Funakoshi
#Dünya
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