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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 15:13

Japonya'da bıçaklı saldırı: Saldırganın tek sözü kan dondurdu

Japonya'da bir kişi, kitap satıcısını bıçakladı ardından da polise teslim oldu. Bıçaklı saldırganın sözleri ise dehşete düşürdü.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Japonya'da bıçaklı saldırı: Saldırganın tek sözü kan dondurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 15:13

'nın şehrinde bir adam, bir kitap satıcısını bıçakladı. Polise gelen ihbar, ülkenin ikinci büyük kentinin merkezinde bulunan ulusal zincir Maruzen & Junkudo’nun bir şubesinde, bir çalışanın mutfak bıçağıyla bıçakladığı yönündeydi. Polise, bir çalışanın haber verdiği belirtildi.

Japonya'da bıçaklı saldırı: Saldırganın tek sözü kan dondurdu

''TOPLUMA KİN BESLİYORUM''

AFP'nin haberine göre, 33 yaşındaki bıçaklı saldırgan suçunu itiraf etti. Gözaltına alınana kadar mağaza içinde kalan şüpheli, bıçaklama eylemini itiraf ederken, “Toplumun tamamına kin besliyordum” dedi.

Polis, kurbanın durumu hakkında ayrıntılı bilgi vermedi, ancak hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Japonya'da şiddet içeren suçlar nispeten nadirdir, ancak son yıllarda, dünyaya karşı şikayetlerini dile getiren ve sosyal olarak izole olmuş kişiler tarafından işlenen bıçaklama ve saldırı olayları ara sıra yaşanıyor.

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ETİKETLER
#japonya
#bıçaklı saldırı
#osaka
#Maruzen Junkudo
#Kin Besliyorum
#Dünya
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