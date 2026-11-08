Japonya'da bıçaklı saldırı: Saldırganın tek sözü kan dondurdu

Japonya'nın Osaka şehrinde bir adam, bir kitap satıcısını bıçakladı. Polise gelen ihbar, ülkenin ikinci büyük kentinin merkezinde bulunan ulusal zincir Maruzen & Junkudo’nun bir şubesinde, bir çalışanın mutfak bıçağıyla bıçakladığı yönündeydi. Polise, bir çalışanın haber verdiği belirtildi.

''TOPLUMA KİN BESLİYORUM''

AFP'nin haberine göre, 33 yaşındaki bıçaklı saldırgan suçunu itiraf etti. Gözaltına alınana kadar mağaza içinde kalan şüpheli, bıçaklama eylemini itiraf ederken, “Toplumun tamamına kin besliyordum” dedi.

Polis, kurbanın durumu hakkında ayrıntılı bilgi vermedi, ancak hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Japonya'da şiddet içeren suçlar nispeten nadirdir, ancak son yıllarda, dünyaya karşı şikayetlerini dile getiren ve sosyal olarak izole olmuş kişiler tarafından işlenen bıçaklama ve saldırı olayları ara sıra yaşanıyor.