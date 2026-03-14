Japonya'da film gibi olay! Yanan aracını kilometrelerce sürüp itfaiye istasyonuna ulaştı

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde dikkat çekici bir olay yaşandı. Seyir halindeyken alev alan bir kamyonetin sürücüsü, yanan aracını söndürülmesi için doğrudan itfaiye istasyonuna kadar sürdü. Yerel basına göre olay yerel saatle 22.00 sıralarında eyaletin başkenti olan Kumamoto’da meydana geldi.

Seyyar olarak közlenmiş tatlı patates satan 70’li yaşlardaki bir kişinin kullandığı kamyonetin kasasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan inerek uzaklaşmak yerine farklı bir çözüm düşünen sürücü, alevler içindeki kamyoneti yaklaşık 2 kilometre boyunca kullanarak yakındaki Nishi İtfaiye İstasyonu’na ulaştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken kamyonetin büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Sürücünün ise olaydan yara almadan kurtulduğu aktarıldı.

"BİZE DOĞRU GELEN BİR YANGINLA HİÇ KARŞILAŞMAMIŞTIK"

Nishi İtfaiye İstasyonu Şefi Naoki Yoshimoto, olay nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "İtfaiye istasyonuna doğru gelen bir yangınla daha önce hiç karşılaşmamıştık. O yüzden biz de çok şaşırdık" ifadelerini kullandı.

Yanan bir aracın kesinlikle seyre devam etmemesi gerektiği konusunda uyaran yetkililer, alevlerin çevredeki ev ve araçlara sıçrayabileceğine dikkat çekti.