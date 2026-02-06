Menü Kapat
TGRT Haber

Editor
Editor
 | Berkay Alptekin

Japonya’da kar kabusu devam ediyor! Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor

Japonya'da yoğun kar yağışı 42 kişinin ölümüne yol açtı. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA) halka güvenlik önlemleri konusunda uyarıda bulundu. Ulaşımda aksamalar yaşandı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
11:01
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 11:01

'da 20 Ocak itibarıyla etkisini sürdüren yoğun 7 kişinin daha ölümüne neden oldu. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'ndan (FDMA) edinilen bilgilere göre şiddetli kar yağışı ve soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 42'ye yükseldi.

Niigata eyaletinde 15 kişinin öldüğü açıklanırken, Akita’da 8, Aomori ve Yamagata’da 5’er kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Hokkaio’da 4, Iwate, Fukui ,Nagano, Kyoto ve Shimane’de de 1’er kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

YETKİLİLERDEN UYARI GELDİ

156’sı ağır, 288’i hafif olmak üzere toplam 444 kişinin şiddetli kar yağışı kaynaklı kazalarda yaralandığını açıklayan FDMA, halka kar temizleme çalışmalarını birden fazla kişiyle yapma, yanlarında cep telefonu bulundurma ve çatı gibi yüksek yerlerde güvenlik halatı ve kask kullanma uyarısında bulundu.

Birçok bölgede hava, kara ve demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanmış, kar temizleme çalışmalarına destek için bazı bölgelere Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli sevk edilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şiddetli kar yağışı Japonya'da ölümleri de beraberinde getirdi
Japonya bağımsızlık için 6 kilometre derine iniyor
#japonya
#ölüm
#ulaşım
#kar yağışı
#Uyarı
#Dünya
