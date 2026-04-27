SON DAKİKA!
Japonya’da 'Mega Deprem' beklenirken bir şok daha: 6,2 ile sarsıldılar!

Japonya'da geçtiğimiz hafta yaşanan 7,7'lik depremin artçı şoku sürerken, Hokkaido eyaleti merkezli 6,2 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Yetkililer tsunami riskinin bulunmadığını açıklarken, gözler nükleer tesisler ve kritik ulaşım hatlarına çevrildi.

GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 07:43
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 07:43

Japonya’nın Hokkaido eyaleti, 6.2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) edinilen bilgilere göre; deprem yerel saatle 05:23’te, 80 kilometre derinlikte kaydedildi. Hokkaido’nun yanı sıra Aomori ve Iwate eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilen sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı. Hokkaido Elektrik Enerji Şirketi, Tomari Nükleer Santrali’nde herhangi bir anormallik gözlemlenmediğini duyurdu. Demiryolu işletmecisi JR Hokkaido ise bazı yerel tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu ancak Hokkaido Shinkansen hızlı tren seferlerinin normal şekilde devam ettiğini bildirdi.

Japonya’nın Hokkaido eyaleti, 6.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı ve ardından tsunami riski oluşmadı.
Deprem, yerel saatle 05:23’te 80 kilometre derinlikte kaydedildi.
Hokkaido’nun yanı sıra Aomori ve Iwate eyaletlerinde de hissedildi.
Tomari Nükleer Santrali’nde herhangi bir anormallik gözlemlenmediği duyuruldu.
Bazı yerel tren seferleri geçici olarak durduruldu, ancak hızlı tren seferleri normal devam etti.
Geçen hafta Japonya’da 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve tsunami uyarısı yapılmıştı.
JAPONYA 7,7’LİK DEPREMLE SARSILMIŞTI

Geçen hafta Japonya’da merkez üssü Sanriku kıyısı açıkları olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin ardından Iwate eyaleti ve Hokkaido eyaletinin bazı kesimlerine yönelik tsunami uyarısı yapılmıştı. Bazı bölgelerde yüksekliği 10 ila 80 santimetre arasında değişen tsunami dalgaları gözlenmişti. Yetkililer 1 hafta içinde daha şiddetli bir "mega deprem" meydana gelebileceği uyarısında bulunmuştu.

