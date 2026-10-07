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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 11:55

Japonya'daki kadın cinayetinin ardından ABD askerlerine kısıtlamalar geldi: Gece sokağa çıkmayacaklar

Japonya'nın Okinawa eyaletinde görevli ABD Deniz Piyadesi Devin Jacob Ballard'ın, bir Japon kadını öldürmesinin ardından ABD askerlerine kısıtlama getirildi. Artık askerler, geceleri dışarı çıkamayacak ve alkol alamayacak.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Japonya'daki kadın cinayetinin ardından ABD askerlerine kısıtlamalar geldi: Gece sokağa çıkmayacaklar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 11:55

Japonya'nın eyaletinde görev yapan 20 yaşındaki ABD Deniz Piyadesi Devin Jacob Ballard'ın 39 yaşındaki Japon bir kadını öldürüp eşyalarını çaldığı iddiası ülkede büyük öfkeye yol açtı. Futenma Hava Üssü'nde görev yapan Ballard'ın cinayet ve soygun şüphesiyle tutuklanmasının ardından eyalette ABD askerlerine bir ay boyunca sokağa çıkma ve alkol yasağı getirildi.

Japonya'daki kadın cinayetinin ardından ABD askerlerine kısıtlamalar geldi: Gece sokağa çıkmayacaklar

ASKERİ FAALİYETLERE KET!

ABD'li Korgeneral Benjamin Watson karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Komşularımızla kurduğumuz her etkileşim, ekibimiz için hayati önem taşıyan güveni ya güçlendirir ya da zedeler. Bu güven zarar gördüğünde, ittifakımızın gücünü ve bu bölgenin güvenliğini etkiler" dedi. Watson, askerler standartlar ve disiplin konusunda eğitimden geçerken Okinawa'daki tüm ABD askeri faaliyetlerinin 48 saat süreyle durdurulacağını söyledi.

BAŞBAKAN TAKAİCHİ'DEN ABD'YE 'ÖNLEM ALIN' UYARISI

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ise cinayeti "son derece vahşi ve iğrenç" olarak nitelendirdi. Takaichi, ABD'ye sert bir protestoda bulunduklarını ve bu tür olayların gelecekte yaşanmasını önleyecek önlemler alınmasını talep ettiklerini söyledi.

Okinawa Valisi Genta Koja ise eyaletin başkenti Naha ve Tokyo'da protestolara yol açan suçla ilgili alınacak önlemleri görüşmek üzere bugün Takaichi ile bir araya gelecek.

Japonya'daki kadın cinayetinin ardından ABD askerlerine kısıtlamalar geldi: Gece sokağa çıkmayacaklar

BÖLGE HALKI TEPKİLİ

Japonya, ABD güçlerinin dünya genelindeki en büyük denizaşırı konuşlanmasına ev sahipliği yapıyor. Japonya'da konuşlu 18 bin deniz piyadesinin çoğu, ABD'nin II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden 1972'ye kadar kontrolü altında tuttuğu Okinawa'da bulunuyor. Bu askeri varlık, gürültü, uçak kazaları ve personelin davranışları gibi konular nedeniyle bölge halkında defalarca tepkiye yol açtı. 1995 yılında üç ABD askeri tarafından 12 yaşındaki Okinawalı bir kız çocuğuna tecavüz edilmesi, kitlesel gösterilere neden olmuştu.

JAPONYA'DA ABD ASKERİ KADIN CİNAYETİ İŞLEDİ

Japonya'nın Okinawa eyaletinde konuşlu ABD askerlerine yönelik suçlamalara bir yenisi daha eklendi. Futenma Hava Üssü'nde görev yapan 20 yaşındaki Devin Jacob Ballard isimli ABD Deniz Piyadesi, cinayet ve soygun şüphesiyle tutuklanmıştı. Okinawa polisi, Ballard'ın Cumartesi günü eyaletin başkenti Naha'daki bir otelde 39 yaşındaki Anna Yagi isimli Japon bir kadını öldürdüğünden ve kurbanın sırt çantası ile cüzdanını çaldığından şüphelenildiğini açıkladı. Şüphelinin suçlamaları reddettiği bildirilmişti.

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ETİKETLER
#okinawa
#Abd Deniz Piyadesi
#Devin Jacob Ballard
#Anna Yagi
#Futenma Hava Üssü
#Dünya
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