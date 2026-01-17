Japonya'dan ayı saldırılarına karşı ortak dil! Yeni levhalar tanıtıldı

Kategoriler
Japonya’da ayı saldırılarının rekor düzeye çıkması üzerine Japonya Turizm Ajansı (JTA) harekete geçti. Ajans, yerli ve yabancı turistleri ayılarla karşılaşma ve olası saldırılara karşı bilgilendirmeyi amaçlayan yeni uyarı levhalarını kamuoyuna tanıttı.
Tasarlanan uyarı işaretlerini internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak erişime açan JTA, "Ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla, ayı görülme ihtimali bulunan turistik noktalarda bu uyarı işaretlerinin kullanılmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.
Japonların yanı sıra dil bilmeyen yabancı ziyaretçilerin de kolayca anlayabilmesi için tasarlanan bu işaretlerde, ayıları beslemenin, onlara yaklaşmanın ve çevreye çöp atmanın doğurabileceği tehlikelere vurgu yapıldı.
Japonya’da görülen ayı saldırıları 2025 yılında rekor seviyeye ulaşmıştı. En az 13 kişi ayı saldırılarında hayatını kaybederken, en az 217 kişi de yaralanmıştı.