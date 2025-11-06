Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Ayı saldırılarına karşı keskin nişancılar göreve çağrıldı! Polise 'ateş et' yetkisi

Japonya'da ayı saldırılarında can kaybı rekor seviyeye çıkınca polislere, ayılara karşı silah kullanmasına dair izin verildi. 13 Kasım'dan itibaren halka saldıran ayılara karşı polis tüfekleri kullanılabilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ayı saldırılarına karşı keskin nişancılar göreve çağrıldı! Polise 'ateş et' yetkisi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 10:58

'nın kırsal bölgelerinde ayı saldırıları nedeniyle ölümler rekor seviyeye ulaştı. Japonya, ayı saldırılarıyla baş edemeyince polisleri devreye sokma kararı aldı. Japonya Ulusal Teşkilatı (NPA), polis memurlarının ayıları itlaf etmek için silah kullanmasına izin verdi.

Ayı saldırılarına karşı keskin nişancılar göreve çağrıldı! Polise 'ateş et' yetkisi

13 KASIM'DAN İTİBAREN GÖREVLERİ BAŞLAYACAK

Yapılan açıklamada, daha önce kullanımı kaçırma olayları gibi özel durumlarla sınırlandırılan polis tüfeklerinin, 13 Kasım'dan itibaren halka saldıran ayılara karşı da kullanılabileceği belirtildi. Yapılan düzenleme değişikliği uyarınca ayı saldırılarının en fazla yaşandığı eyaletlerden olan Iwate ve Akita'da görevlendirilecek çevik kuvvet polislerinin, acil durumlarda doğrudan müdahalede bulunarak riskine yol açan ayıları itlaf edebileceği aktarıldı. İlk etapta her iki eyalete de 1 amir, yerel yetkililerle irtibattan sorumlu 1 memur ve 2 nişancıdan oluşan ikişer ekibin gönderileceği kaydedildi.

''HALKIN GÜVENLİĞİ İÇİN''

NPA Genel Müdürü Yoshinobu Kusunoki yaptığı açıklamada, görevlendirilecek polis ekiplerine ayılarla ilgili eğitim vermek de dahil olmak üzere hazırlıklara en kısa sürede başlayacaklarını belirterek, "Önümüzdeki hafta bölgedeki faaliyetlerimize başlayabilmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayı saldırılarına karşı keskin nişancılar göreve çağrıldı! Polise 'ateş et' yetkisi

Yerel yönetimler ve diğer kurumlarla yakın iş birliği içinde çalışacaklarını vurgulayan Kusunoki, "Halkın güvenliğini en önemli önceliğimiz olarak belirleyerek hasarı önlemek için çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.

AYI SALDIRILARINDA 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Japonya'nın kırsal bölgelerinde son zamanlarda artan ayı saldırıları güvenlik endişelerini artırmıştı. Japonya Çevre Bakanlığı bu yıl ayı saldırıları sonucu yaşanan ölümlerin sayısının rekor kırarak 13'e ulaştığını açıklamıştı. Son olarak Akita eyaletindeki ayılarla mücadele çalışmalarına destek için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli görevlendirilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sadece 24 bin TL beklerken milyonlarca lira hesabına yattı! İşçi parayı geri vermedi, cevabı şoke etti
Fırında ekmeklerin arasında gezen fare videosu için para teklif ettiler
ETİKETLER
#polis
#japonya
#güvenlik
#Itlaf
#Ayı Saldırıları
#Eyalet
#Akita
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.