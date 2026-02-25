Menü Kapat
 | Berkay Alptekin

Japonya'dan Çin'i küplere bindirecek adım! Tayvan'a füze birliği konuşlanacak

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Tayvan'a yakın Yonaguni adasına hava savunma füzesi birliği konuşlandırmanın planlandığını duyurdu. Mart 2031'e kadar tamamlanması planlanan bu adım Japonya'nın bölgedeki askeri varlığını güçlendirme niyetini gösteriyor.

Japonya'dan Çin'i küplere bindirecek adım! Tayvan'a füze birliği konuşlanacak
ile arasındaki kaynaklı diplomatik gerginlik devam ederken, Japonya hükümetinden önemli bir açıklama geldi. Japonya Shinjiro Koizumi, hükümetin 2030 mali yılı sona ermeden Mart 2031’de, Tayvan’ın doğu kıyısına yaklaşık 108 kilometre mesafedeki Yonaguni adasına hava savunma füzesi birliği konuşlandırmayı planladığını açıkladı.

Shinjiro Koizumi, projeye ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirterek, “Gerekli tesislerin hazır hale getirilmesi de dahil olmak üzere ilgili çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Shinjiro Koizumi, planlanan takvimin sahadaki fiziki koşulların tamamlanmasına bağlı olduğunu vurgulayarak, “Ancak biz 2030 mali yılı için planlama yapıyoruz” sözlerine yer verdi.

Koizumi, ada halkının kaygılarını gidermeye önem verdiklerini ifade ederek, “Kapsamlı ve dikkatli bir açıklama yapacağız” dedi.

KOİZUMİ, ADAYA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin, Çin’in Tayvan’a olası bir saldırısının Japonya’yı askeri müdahalesine zemin hazırlayabileceğini ima eden açıklamaları, Tokyo ile Pekin hattında diplomatik gerilimi tırmandırmıştı.

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, yaşanan krizin ortasında Tayvan'ın doğu kıyısına 108 kilometre uzaklıkta bulunan Yonaguni adasındaki Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) üssünü ziyaret ederek, askeri personelle bir araya gelmişti.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERMİŞTİ

Koizumi, Yonaguni adasına orta menzilli karadan havaya füze konuşlandırma planları ve böyle bir hamlenin bölgesel gerginliği artırıp artırmayacağına ilişkin soruya, "Yonaguni garnizonuna yerleştirilmesi planlanan orta menzilli karadan havaya füze sistemleri, adanın güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır ve bu konuşlandırma ülkemize yönelik silahlı saldırı ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. Bunun bölgesel gerginliği artıracağı yönündeki görüşler doğru değildir" cevabını vermişti.

Bu konudaki çalışmaların devam ettiğini ve takvim netleştiğinde yerel yönetim ile halka bilgi vereceklerini aktaran Kouzumi, "Tayvan’a yönelik muhtemel bir saldırıda Yonaguni adasının rolünün ne olacağı" şeklindeki soruya ise varsayımsal olduğu gerekçesiyle kesin cevap vermekten kaçınmıştı.

ADANIN SİLAHLANDIRILMASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Koizumi’nin selefi olan eski Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani, daha önce yaptığı açıklamada Tokyo yönetiminin Yonaguni adasına ağır vasıtalar üzerinden fırlatılabilen "03 Chu-SAM" tipi karadan havaya füze sistemleri konuşlandırmayı planladığını ifade etmişti.

Söz konusu füzelerin 48 kilometreye kadar mesafeden gelen hava tehditlerine karşı koruma sağlayabildiği kamuoyuna yansımıştı.

