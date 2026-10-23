ABD merkezli American Airlines'ın Florida'dan Guyana'nın başkenti Georgetown'a gitmek üzere havalanan uçağı, bir yolcunun kabin görevlisini tehdit ettiği iddiası üzerine Miami'ye döndü. Boeing 737 tipi uçakta yaşanan olayın ardından Miami-Dade Şerif Ofisi ekipleri havalimanında inceleme başlattı.

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Kabin görevlisine öyle bir söz söyledi ki pilot, uçuşu yarıda kesip geri döndü Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 143

Daily Mail'in haberine göre, 339 sefer sayılı uçuşta bulunan erkek yolcunun kalkıştan birkaç dakika sonra uçağın arka bölümünde oturan kabin görevlilerinin yanına gittiği ve görevlilerden birine, Guyana'ya indiklerinde onunla ilgileneceğini söylediği öne sürüldü.

Uçak tırmanış halindeyken hava trafik kontrolüyle konuşan pilot, yolcunun sözlerini tehditkâr bir tavırla söylediğini belirterek kabin görevlilerinin olaydan dolayı oldukça sarsıldığını ifade etti.

Tartışmanın neden başladığı bilinmese de Miami Uluslararası Havalimanı'na geri döndü. İnişin ardından uçağa gelen Miami-Dade Şerif Ofisi ekipleri yolcuların tahliye edilmesinin ardından olayla ilgili inceleme yaptı. Yapılan açıklamada, yolcu ile kabin görevlisi arasında sözlü tartışma yaşandığı ancak fiziksel bir saldırının gerçekleşmediği belirtildi.

American Airlines, olayın ardından yaptığı açıklamada, 339 sefer sayılı uçuşun yolculardan biriyle ilgili müdahale gerektiren bir durum nedeniyle kalkıştan kısa süre sonra Miami Uluslararası Havalimanı’na döndüğünü bildirdi. Şirket, yolcuların kısa süre içinde yeniden hareket edeceğini belirterek yaşanan aksaklık nedeniyle özür diledi.

Uçaktaki yolcular, dört saatten fazla gecikmenin ardından yerel saatle 23.00 sıralarında yeniden yola çıktı. Uçuşun Guyana’ya 03.00'te ulaştığı bildirildi. Olayla ilişkilendirilen yolcunun ise daha sonraki bir uçuşa rezervasyon yaptırdığı ifade edildi.

American Airlines uçuşlarında yolcuların karıştığı birçok vaka bulunuyor. Geçen ay bir kadın yolcunun Miami Havalimanı’nda tamamen çıplak şekilde dolaştığı ve yolcuların önünde uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Polis ekiplerinin uçağın kapısında beklediği ve kadını uçaktan indikten sonra gözaltına aldığı aktarıldı.

6 Eylül’de ise American Airlines’ın başka bir uçuşunda ırkçı söylemlerde bulunduğu öne sürülen bir yolcu gözaltına alındı. 67 yaşındaki Layne Arthur Lundeen'in Dallas, Teksas’tan Newark, New Jersey’ye giden uçakta diğer yolcular tarafından koli bandıyla sabitlendiği belirtildi.

Yolcuların alkollü göründüğünü söylediği Lundeen’in yanında oturan erkek yolcuya bağırmaya başladığı öne sürüldü.