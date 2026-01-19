Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Kadirov'un oğlu yaşam mücadelesi veriyor! Çeçen liderin halefinin durumu ağır

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un oğlu Adem Kadirov yaşam mücadelesi veriyor. Çeçen liderin halefi olan Kadirov, aracıyla kaza yaptı ve durumunun ağır olduğu öne sürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kadirov'un oğlu yaşam mücadelesi veriyor! Çeçen liderin halefinin durumu ağır
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 12:54
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 12:54

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçenisten lideri Ramazan Kadirov'un oğlu Adem Kadirov'un kaza yaptığı durumunun ağır olduğu iddia edildi. Kadirov'un halefi olarak bilinen 18 yaşındaki Adem'in Grozni'de çok sayıda aracın karıştığı bir kazada ağır yaralandığı öne sürüldü.

Kadirov'un oğlu yaşam mücadelesi veriyor! Çeçen liderin halefinin durumu ağır

Yerel medyada yer alan haberlerde Kadirov'un aracıyla hız yaparken bir engelle karşılaşarak kaza yaptığı kaydedildi. Kadirov'un durumunun ağır olmasından dolayı helikopterle Grozni'den Rusya'nın başkenti Moskova'ya götürüldüğü de belirtildi.

Kazaya şahit olanlar, Kadirov'un yüksek hızla giderken aracın kontrolünü kaybettiğini, durumunun ağır olduğunu söyledi.

Kadirov'un oğlu yaşam mücadelesi veriyor! Çeçen liderin halefinin durumu ağır

HAVALANAN UÇAK DİKKATLERDEN KAÇMADI

Rus ve Çeçen yetkililer konuyla ilgili bir açıklama yapmazken Rus devletine ait bir uçak ile Kadirov'a ait olduğu belirtilen bir uçak Grozni'den bugün acilen Moskova'ya uçtu.

Dailymail'in haberine göre, Grozni'deki birçok cadde kapatılırken, Kadirov'un ilk götürüldüğü hastane etrafında da yoğun bir hareketlilik olduğu aktarıldı.

Kadirov'un oğlu yaşam mücadelesi veriyor! Çeçen liderin halefinin durumu ağır

18 YAŞINDAKİ KADİROV'A BÜYÜK SORUMLULUK

Son dönemde sağlık durumunun kötüye gittiğine dair haberlerin ortaya çıktığı 49 yaşındaki Kadirov'un yerine oğlu Adem'i getirmeyi planladığı konuşuluyordu. Adem Kadirov'a birçok görev verilmişti. Çeçen siyasetçi Adem Delimkhanov ile 17 yaşındayken evlenen Kadirov, Vladimir Putin Rus Özel Hareket Güçleri Üniversitesi ve Çeçenistan İçişleri Bakanlığı'nı yönetirken, savunma bakanlığı bünyesindeki iki taburu da yönetiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'tan Avrupa'ya sert mesaj: Artık sadece barışı düşünmeyeceğim, NATO da ABD için bir şey yapmalı!
Suriye'de ateşkesin ardından terör örgütü YPG'ye Haseke'de katliam soruşturması
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.