Kadirov'un oğlu yaşam mücadelesi veriyor! Çeçen liderin halefinin durumu ağır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçenisten lideri Ramazan Kadirov'un oğlu Adem Kadirov'un kaza yaptığı durumunun ağır olduğu iddia edildi. Kadirov'un halefi olarak bilinen 18 yaşındaki Adem'in Grozni'de çok sayıda aracın karıştığı bir kazada ağır yaralandığı öne sürüldü.

Yerel medyada yer alan haberlerde Kadirov'un aracıyla hız yaparken bir engelle karşılaşarak kaza yaptığı kaydedildi. Kadirov'un durumunun ağır olmasından dolayı helikopterle Grozni'den Rusya'nın başkenti Moskova'ya götürüldüğü de belirtildi.

Kazaya şahit olanlar, Kadirov'un yüksek hızla giderken aracın kontrolünü kaybettiğini, durumunun ağır olduğunu söyledi.

HAVALANAN UÇAK DİKKATLERDEN KAÇMADI

Rus ve Çeçen yetkililer konuyla ilgili bir açıklama yapmazken Rus devletine ait bir uçak ile Kadirov'a ait olduğu belirtilen bir uçak Grozni'den bugün acilen Moskova'ya uçtu.

Dailymail'in haberine göre, Grozni'deki birçok cadde kapatılırken, Kadirov'un ilk götürüldüğü hastane etrafında da yoğun bir hareketlilik olduğu aktarıldı.

18 YAŞINDAKİ KADİROV'A BÜYÜK SORUMLULUK

Son dönemde sağlık durumunun kötüye gittiğine dair haberlerin ortaya çıktığı 49 yaşındaki Kadirov'un yerine oğlu Adem'i getirmeyi planladığı konuşuluyordu. Adem Kadirov'a birçok görev verilmişti. Çeçen siyasetçi Adem Delimkhanov ile 17 yaşındayken evlenen Kadirov, Vladimir Putin Rus Özel Hareket Güçleri Üniversitesi ve Çeçenistan İçişleri Bakanlığı'nı yönetirken, savunma bakanlığı bünyesindeki iki taburu da yönetiyor.