Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 15:53

Kafein zehirlenmesiyle hayatını kaybetti, odasından çıkanlar ağızları açık bıraktı

İngiltere'de sokakta yalınayak yürüdüğü sırada kan kusan kişinin kafein zehirlenmesi yaşadığı, hastanede ise hayatını kaybettiği açıklandı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kafein zehirlenmesiyle hayatını kaybetti, odasından çıkanlar ağızları açık bıraktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 15:53

25 yaşındaki Alfie Goddard, çevredekiler tarafından sokakta yalınayak yürüdüğü sırada kan kusarken fark edildi. Alfie bu sırada bir de sayıklıyordu. Acil olarak hastaneye kaldırıldı fakat geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 

Essex Adli Tıp Mahkemesi'nde yapılan toksikoloji raporunda, Alfie'nin vücudundaki kafein konsantrasyonunun, kafeinle ilişkili ölümlerle bağlantılı "ölümcül risk aralığının oldukça içinde" olduğu tespit edildi.

Soruşturmada, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), uyuşturucu kaynaklı psikoz, paranoid şizofreni ve otizmden muzdarip olduğu ortaya çıktı.

Kafein zehirlenmesiyle hayatını kaybetti, odasından çıkanlar ağızları açık bıraktı

ODASINDAN BİR DİZİ KAFEİN KAPSÜLÜ ÇIKTI

Polis, odasında yaptığı aramada çok sayıda kafein tableti buldu. Essex Polisinden Müfettiş Tom Bastendorff, ''Alfie'nin dairesinden ele geçirilen eşyalar, kafein içeren bir dizi kapsüldü. Benim kanaatimce bu kapsülleri alması, dengesiz davranışlarına yol açtı." dedi.

Alfie'nin kız kardeşi Daisy, Alfie'nin "bağımlılık yapıcı bir kişiliğe" sahip olduğunu ve kafeinin zararlı etkilerinin farkında olmadığını söyledi.

Soruşturmayı sonuçlandıran adli tabip Bay Brookes şunları söyledi: "Alfie Goddard, o günün erken saatlerinde evinde çok sayıda kafein tableti aldıktan sonra, istemeden kafein zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kaplanların alanına girip hayatını kaybetti! Olayın detayları gün yüzüne çıktı
ABD'deki vali konağında 7 ceset bulundu
ETİKETLER
#Alfie Goddard
#Essex Adli Tıp Mahkemesi
#Essex Polisi
#Tom Bastendorff
#Bay Brookes
#Essex Polis
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.