Kafein zehirlenmesiyle hayatını kaybetti, odasından çıkanlar ağızları açık bıraktı

25 yaşındaki Alfie Goddard, çevredekiler tarafından sokakta yalınayak yürüdüğü sırada kan kusarken fark edildi. Alfie bu sırada bir de sayıklıyordu. Acil olarak hastaneye kaldırıldı fakat geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Essex Adli Tıp Mahkemesi'nde yapılan toksikoloji raporunda, Alfie'nin vücudundaki kafein konsantrasyonunun, kafeinle ilişkili ölümlerle bağlantılı "ölümcül risk aralığının oldukça içinde" olduğu tespit edildi.

Soruşturmada, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), uyuşturucu kaynaklı psikoz, paranoid şizofreni ve otizmden muzdarip olduğu ortaya çıktı.

ODASINDAN BİR DİZİ KAFEİN KAPSÜLÜ ÇIKTI

Polis, odasında yaptığı aramada çok sayıda kafein tableti buldu. Essex Polisinden Müfettiş Tom Bastendorff, ''Alfie'nin dairesinden ele geçirilen eşyalar, kafein içeren bir dizi kapsüldü. Benim kanaatimce bu kapsülleri alması, dengesiz davranışlarına yol açtı." dedi.

Alfie'nin kız kardeşi Daisy, Alfie'nin "bağımlılık yapıcı bir kişiliğe" sahip olduğunu ve kafeinin zararlı etkilerinin farkında olmadığını söyledi.

Soruşturmayı sonuçlandıran adli tabip Bay Brookes şunları söyledi: "Alfie Goddard, o günün erken saatlerinde evinde çok sayıda kafein tableti aldıktan sonra, istemeden kafein zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti."