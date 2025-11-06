Menü Kapat
TGRT Haber
 Berrak Arıcan Baş

Kalmaegi Tayfunu 100'den fazla kişiyi öldürdü! Ulusal afet durumu ilan edildi

Filipinler'i vuran Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Şiddetli rüzgar ve sel 114 kişinin ölümüne neden oldu, binlerce kişi evsiz kaldı.

06.11.2025
06.11.2025
'de Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e yükseldi. Ölümlerin 71'inin Cebu bölgesinde kayıtlara geçtiği ve çoğunun ve sellerden kaynaklandığı aktarılan açıklamada, kaybolan 127 kişiyi arama kurtarma faaliyetlerinin de sürdüğü belirtildi.

Kalmaegi Tayfunu 100'den fazla kişiyi öldürdü! Ulusal afet durumu ilan edildi

Açıklamada, ülke genelinde 5 bini aşkın mahallede 1 milyon 951 binden fazla kişinin tayfundan etkilendiği ve 4 bin 933 tahliye merkezinde yerinden edilen 127 binden fazla ailenin barındığı belirtildi.

Kalmaegi Tayfunu 100'den fazla kişiyi öldürdü! Ulusal afet durumu ilan edildi

ULUSAL AFET DURUMU İLAN EDİLDİ

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, afet müdahale yetkilileriyle yaptığı toplantıda nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan edildiğini bildirdi.

Kalmaegi Tayfunu 100'den fazla kişiyi öldürdü! Ulusal afet durumu ilan edildi

Marcos Jr, böylelikle hükümetin gerekli acil müdahale kapsamının genişleyeceğini ve acil durum fonlarının daha hızlı dağıtılmasının sağlanacağını kaydetti.

Kalmaegi Tayfunu 100'den fazla kişiyi öldürdü! Ulusal afet durumu ilan edildi

Kalmaegi Tayfunu'nun hafta sonuna doğru Güney Çin Denizi üzerinden Vietnam'a yönelebileceği tahmin ediliyor.

Kalmaegi Tayfunu 100'den fazla kişiyi öldürdü! Ulusal afet durumu ilan edildi

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

