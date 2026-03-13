Menü Kapat
TGRT Haber
11°
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Kan donduran olay! İşgalci İsrailli evinin önünde oynayan Filistinli kızı aracıyla ezdi

İşgalci bir İsrailli, 6 yaşındaki Filistinli bir çocuğu aracıyla ezerek kaçtı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, El Halil'de silahlı işgalci İsrailliler, Filistinlilerin evlerine ateş açtı.

Kan donduran olay! İşgalci İsrailli evinin önünde oynayan Filistinli kızı aracıyla ezdi
13.03.2026
17:31
13.03.2026
17:31

Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şehrinin güneyinde yer alan Ummu'l Hayr köyünde İsrailli bir yerleşimcinin 6 yaşındaki bir çocuğu aracıyla ezdiği, başından yaralanan çocuğun hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, yasa dışı Karmiel yerleşim biriminden gelen İsraillinin, 4x4 arazi aracıyla 6 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Suvvar el-Hezalin'i oyun oynadığı sırada aracıyla ezdikten sonra olay yerinden kaçtığı belirtildi.

İŞGALCİ İSRAİLLİLER, FİLİSTİNLİLERİN EVLERİNE MERMİ YAĞDIRDI

Haberde ayrıca silahlı bir grup İsraillinin, El Halil kentine bağlı Sair beldesinde Filistinlilerin evlerine saldırdığı belirtildi.

İsraillilerin, Filistinlilerin evlerine gerçek mermiyle ateş açtığı, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Olayın ardından askerlerinin, silahlı saldırganları korumak için bölgeye baskın düzenlediği, duruma tepki gösteren Filistinlilere ise göz yaşartıcı gazlarla müdahale ettiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne kapsamlı saldırılar başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda en az 1125'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişinin yaralandığı ve 22 bin kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

