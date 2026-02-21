Kanada’daki okul katliamı önlenebilir miydi? ChatGPT önceden kırmızı alarm vermiş

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki bir ortaokula 10 Şubat'ta saldırı gerçekleştiren 18 yaşındaki Jesse Van Rootselaar'ın yapay zeka sohbet botu ChatGPT ile sohbetleri ortaya çıktı.

ABD merkezli The Wall Street Journal'ın haberine göre, ChatGPT'yi geliştiren OpenAI çalışanları, saldırıdan çok daha önce Rootselaar'ın tehlikeli davranışlarını fark etti ancak durumu kolluk kuvvetlerine bildirmedi.

Rootselaar'ın saldırısında bir kadın öğretmen ile yaşları 13 ila 17 arasında değişen üç kız ve iki erkek öğrenci hayatını kaybetmişti. Olayda 25 kişi ise yaralanmıştı. Saldırganın annesi ve erkek kardeşi de evlerinde ölü bulunmuştu.

ÇALIŞANLAR RİSKİ GÖRDÜ

Haberde Rootselaar'ın haziran ayında ChatGPT ile yaptığı konuşmalarda silahlı şiddeti konu alan senaryolar yazdığı ve bu mesajların OpenAI'ın otomatik inceleme sistemi tarafından işaretlendiği ifade edildi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre bazı OpenAI çalışanları, bu yazışmaların gerçek bir saldırıya dönüşme riski taşıdığı düşüncesiyle şirket yöneticilerini bilgilendirerek Kanadalı yetkililere haber verilemsini istedi.

Ancak OpenAI yönetiminin durumu kolluk kuvvetlerine bildirmeme kararı aldığı ileri sürüldü. Şirket sözcüsü, saldırganın hesabının askıya alındığını ancak yorumların daha ileri bir resmi bildirim gerektirecek düzeyde görülmediğini söyledi.

ELON MUSK TEPKİ GÖSTERDİ

Açıklamada kolluk kuvvetlerine haber verilmemesinin, kullanıcı gizliliği ve aileler üzerinde oluşturabileceği olası etkilerle birlikte değerlendirildiği ifade edildi.

Milyarder girişimci Elon Musk ise sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu. Musk yaptığı paylaşımda, OpenAI'ın harekete geçmemesini "endişe verici" olarak niteledi.