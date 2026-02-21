Menü Kapat
TGRT Haber
Kanada’daki okul katliamı önlenebilir miydi? ChatGPT önceden kırmızı alarm vermiş

ChatGPT kullanan Kanada'daki okul katliamcısı Jesse Van Rootselaar'ın potansiyel şiddet içeren konuşmaları OpenAI tarafından saldırı öncesi fark edildi. Şirketin yaşanabilecek potansiyel katliam karşısında önlem almaması, kolluk kuvvetlerine bildirmemesi tepki çekti.

Kanada'daki okul katliamı önlenebilir miydi? ChatGPT önceden kırmızı alarm vermiş
Kanada'nın British Columbia eyaletindeki bir ortaokula 10 Şubat'ta saldırı gerçekleştiren 18 yaşındaki Jesse Van Rootselaar'ın sohbet botu ile sohbetleri ortaya çıktı.

Kanada'daki okul katliamı önlenebilir miydi? ChatGPT önceden kırmızı alarm vermiş

HABERİN ÖZETİ

Kanada'daki okul katliamı önlenebilir miydi? ChatGPT önceden kırmızı alarm vermiş

Kanada'da bir ortaokula saldırı gerçekleştiren 18 yaşındaki Jesse Van Rootselaar'ın ChatGPT ile tehlikeli sohbetlerinin olduğu, ancak OpenAI çalışanlarının bu durumu kolluk kuvvetlerine bildirmediği ortaya çıktı.
Jesse Van Rootselaar, 10 Şubat'ta British Columbia'daki bir ortaokula saldırı düzenleyerek bir kadın öğretmeni ve beş öğrenciyi öldürmüş, 25 kişiyi yaralamıştı.
Rootselaar'ın haziran ayında ChatGPT ile silahlı şiddeti konu alan senaryolar yazdığı ve bu mesajların OpenAI'ın otomatik inceleme sistemi tarafından işaretlendiği belirtildi.
Bazı OpenAI çalışanlarının bu yazışmaların gerçek bir saldırıya dönüşme riski taşıdığına inanarak şirketin durumu Kanadalı yetkililere bildirmesini istediği ancak OpenAI yönetiminin bildirmeme kararı aldığı iddia edildi.
OpenAI şirket sözcüsü, saldırganın hesabının askıya alındığını ancak yorumların daha ileri bir resmi bildirim gerektirecek düzeyde görülmediğini söyledi.
Milyarder girişimci Elon Musk, OpenAI'ın harekete geçmemesini sosyal medya platformu X üzerinden 'endişe verici' olarak niteledi.
ABD merkezli The Wall Street Journal'ın haberine göre, ChatGPT'yi geliştiren çalışanları, saldırıdan çok daha önce Rootselaar'ın tehlikeli davranışlarını fark etti ancak durumu kolluk kuvvetlerine bildirmedi.

Rootselaar'ın saldırısında bir kadın öğretmen ile yaşları 13 ila 17 arasında değişen üç kız ve iki erkek öğrenci hayatını kaybetmişti. Olayda 25 kişi ise yaralanmıştı. Saldırganın annesi ve erkek kardeşi de evlerinde ölü bulunmuştu.

ÇALIŞANLAR RİSKİ GÖRDÜ

Haberde Rootselaar'ın haziran ayında ChatGPT ile yaptığı konuşmalarda silahlı şiddeti konu alan senaryolar yazdığı ve bu mesajların OpenAI'ın otomatik inceleme sistemi tarafından işaretlendiği ifade edildi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre bazı OpenAI çalışanları, bu yazışmaların gerçek bir saldırıya dönüşme riski taşıdığı düşüncesiyle şirket yöneticilerini bilgilendirerek Kanadalı yetkililere haber verilemsini istedi.

Ancak OpenAI yönetiminin durumu kolluk kuvvetlerine bildirmeme kararı aldığı ileri sürüldü. Şirket sözcüsü, saldırganın hesabının askıya alındığını ancak yorumların daha ileri bir resmi bildirim gerektirecek düzeyde görülmediğini söyledi.

ELON MUSK TEPKİ GÖSTERDİ

Açıklamada kolluk kuvvetlerine haber verilmemesinin, kullanıcı gizliliği ve aileler üzerinde oluşturabileceği olası etkilerle birlikte değerlendirildiği ifade edildi.

Milyarder girişimci Elon Musk ise sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu. Musk yaptığı paylaşımda, OpenAI'ın harekete geçmemesini "endişe verici" olarak niteledi.

