Kanada'dan depremzedelere vize darbesi! Binlerce Türk geri dönecek

Kanada, 6 Şubat depremi sonrası 9 bin kişiye kapılarını açmıştı. Verilen geçici oturum izinleri 2026 yılında uzatılmadı, yaklaşık 9 bin Türk vatandaşının zorunlu olarak Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.

Kanada'dan depremzedelere vize darbesi! Binlerce Türk geri dönecek
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 11:36

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kapılarını Türk depremzedelere açan Kanada, özel vize programı kapsamında verilen geçici oturum izinlerini uzatmadı. Ülkede yeni bir hayat kuran binlerce Türk ise kara kara düşünmeye başladı. Hükümetin geçici oturum izinlerini uzatmama kararı almasıyla birlikte, yaklaşık 9 bin Türk vatandaşının Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.

20 BİN TÜRK KANADA'YA GİTMİŞTİ

Depremin ardından Kanada hükümeti, Türkiye'deki depremzedeler için özel bir program başlatmış ve şartları uygun olan vatandaşlara geçici çalışma ve oturum izni vermişti. Yapılan incelemelerin ardından yaklaşık 20 bin Türk vatandaşı Kanada'ya giderek burada yaşamaya başladı.

Ülkede yaklaşık üç yıldır çoğu zorlu işlerde çalışan depremzedeler için dönemin Kanada Başbakanı Justin Trudeau döneminde kalıcı oturum izni ve vatandaşlık gibi seçenekler de gündeme gelmişti.

9 BİN TÜRK İÇİN OTURUM İZNİ ÇIKMAZI

Ancak 14 Mart 2025'te başbakanlığa Mark Carney'nin gelmesinin ardından Kanada'nın göç politikasında değişikliğe gidildi. Her yıl uzatılan depremzede vizesinin 2026 yılında yenilenmemesi üzerine geçici oturum izni bulunan Türk vatandaşlarının ülkeden ayrılması gerektiği bildirildi. Bu kapsamda vizeden yararlanan yaklaşık 10 bin kişinin kendi isteğiyle Türkiye'ye döndüğü, önümüzdeki günlerde ise yaklaşık 9 bin Türk vatandaşının zorunlu olarak yurda dönmesinin beklendiği ifade edildi.

