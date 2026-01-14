Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Kapılar resmen kapandı! ABD'ye bu 75 ülkenin insanları artık gidemeyecek!

ABD yönetimi, 21 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere Rusya, İran ve Brezilya'nın da dahil olduğu 75 ülkeye yönelik vize prosedürlerini süresiz olarak durdurma kararı aldı.

Kapılar resmen kapandı! ABD'ye bu 75 ülkenin insanları artık giremeyecek!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.01.2026
19:50
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
19:50

Sözcüsü Karoline Leavitt, aralarında , , ve 'nin de bulunduğu 75 ülkeye uygulanan tüm prosedürlerini "süresiz" olarak askıya alacaklarını açıkladı.

RESMİ OLARAK AÇIKLANDI

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ilk olarak Fox News kanalının paylaştığı bir haberi alıntılayarak, Dışişleri Bakanlığının hazırladığı yeni vize yönergesini paylaştı. Leavitt, açıklamasında, "ABD, Rusya, İran ve Somali dahil 75 ülkeye tüm vize prosedürlerini donduruyor." ifadesini kullandı. ABD'li Sözcü'nün paylaştığı haberde Dışişleri Bakanlığının hazırladığı yeni yönergeye ilişkin detaylara yer verildi.

Kapılar resmen kapandı! ABD'ye bu 75 ülkenin insanları artık gidemeyecek!

75 ÜLKE VİZELERİ ASKIYA ALINDI

Buna göre, ABD yönetimi, aralarında Rusya, Brezilya, İran, Somali, Afganistan, Tayland, Mısır, Irak ve Nijerya gibi ülkelerin de bulunduğu toplam 75 ülkeye uygulanan tüm vize prosedürlerini süresiz olarak askıya alacak.

21 OCAK'TA UYGULAMA BAŞLIYOR

Uygulamanın, 21 Ocak'tan itibaren başlayacağı belirtildi. Ancak vize prosedürlerine ilişkin gerekli güvenlik çalışmalarının tamamlanmasından sonra uygulamanın kaldırılabileceği bilgisine de yer verildi.

ABD Sözcüsü Tommy Piggott da Fox'a yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, sosyal yardım ve kamu yardımlarından yararlanacak yabancı uyrukluların girişini önlemek için göçmenlik işlem prosedürlerini yeniden değerlendirirken, bu 75 ülkeden gelen göçmenlik başvuruları askıya alınacaktır." ifadesini kullandı.

