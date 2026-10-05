Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 18:35

Karadeniz’de ticari gemide feci yangın: 2 ölü, 11 yaralı! Türk gemisi iddiasına açıklama geldi

Romanya'nın Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde seyreden ve Ukrayna'dan İtalya'ya tahıl taşıyan bir ticari gemide yangın çıktı. Batmaya başlayan gemide 2 mürettebat hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Karadeniz’de ticari gemide feci yangın: 2 ölü, 11 yaralı! Türk gemisi iddiasına açıklama geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 18:35

Romanya İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik ekiplerinin, Romanya'nın 'deki münhasır ekonomik bölgesinde seyreden ticari bir gemide yangın çıktığına dair bilgi aldığı belirtildi.

MÜRETTEBATTAN 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Romanya Denizcilik Otoritesinin (ANR) ülke kara suları dışında yaşanan kazaya ilişkin arama kurtarma operasyonu başlattığı aktarılan açıklamada, helikopterlerin de çalışmalara dahil olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yangın sonucu batmaya başlayan geminin mürettebatından 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, yaralanan 11 kişinin ise tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

İHA TARAFINDAN VURULDUĞU İDDİA EDİLDİ

Romanya medyası, ticari geminin Ukrayna'dan İtalya'ya tahıl taşıdığını belirtirken, bazı haberlerde ise geminin insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulduğu iddialarına yer verildi.

"TÜRK BAYRAKLI DEĞİL MÜRETTEBAT ARASINDA VATANDAŞIMIZ YOK"

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz'de güvenliği, istikrarı ve seyrüsefer emniyetini destekleyen bir ülkeyiz. Karadeniz güvenliğine önem veriyoruz, bunun için birlikte çaba sarf ediyoruz. Gemi, Türk bayraklı değil mürettebat arasında vatandaşımız yok. Bir ülkemiz firmamızın ortak olduğu bir gemi. Her halükarda üzücü ve endişe verici bir olay. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum."

Büyükelçilik ve Köstence'deki Başkonsolosluğun Romanya Sınır Polisi Başmüfettişliği ile sürekli temas halinde olduğunu belirten Altan, hızlı ve profesyonel bir arama kurtarma operasyonu gerçekleştiren Romanya makamlarına teşekkür etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya, Karadeniz'de 2 kargo gemisini vurdu
KKTC'deki gemi faciasında 1 naaşa daha ulaşıldı: Can kaybı 19'a yükseldi, 9 kişi aranıyor
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#karadeniz
#Köstence
#Romanya İçişleri Bakanlığı
#Romanya Denizcilik Otoritesi
#Özgür Kıvanç Altan
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.