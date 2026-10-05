Karadeniz’de ticari gemide feci yangın: 2 ölü, 11 yaralı! Türk gemisi iddiasına açıklama geldi

Romanya İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik ekiplerinin, Romanya'nın Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde seyreden ticari bir gemide yangın çıktığına dair bilgi aldığı belirtildi.

MÜRETTEBATTAN 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Romanya Denizcilik Otoritesinin (ANR) ülke kara suları dışında yaşanan kazaya ilişkin arama kurtarma operasyonu başlattığı aktarılan açıklamada, helikopterlerin de çalışmalara dahil olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yangın sonucu batmaya başlayan geminin mürettebatından 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, yaralanan 11 kişinin ise tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

İHA TARAFINDAN VURULDUĞU İDDİA EDİLDİ

Romanya medyası, ticari geminin Ukrayna'dan İtalya'ya tahıl taşıdığını belirtirken, bazı haberlerde ise geminin insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulduğu iddialarına yer verildi.

"TÜRK BAYRAKLI DEĞİL MÜRETTEBAT ARASINDA VATANDAŞIMIZ YOK"

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz'de güvenliği, istikrarı ve seyrüsefer emniyetini destekleyen bir ülkeyiz. Karadeniz güvenliğine önem veriyoruz, bunun için birlikte çaba sarf ediyoruz. Gemi, Türk bayraklı değil mürettebat arasında vatandaşımız yok. Bir ülkemiz firmamızın ortak olduğu bir gemi. Her halükarda üzücü ve endişe verici bir olay. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum."

Büyükelçilik ve Köstence'deki Başkonsolosluğun Romanya Sınır Polisi Başmüfettişliği ile sürekli temas halinde olduğunu belirten Altan, hızlı ve profesyonel bir arama kurtarma operasyonu gerçekleştiren Romanya makamlarına teşekkür etti.