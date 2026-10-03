KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet gemi faciasında kayıp kişilere yönelik arama çalışmalarının aralıksız sürdüğü ve çalışmalar kapsamında 1 naaşa daha ulaşıldığı duyuruldu.

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HABERİN ÖZETİ KKTC'deki gemi faciasında 1 naaşa daha ulaşıldı: Can kaybı 19'a yükseldi, 9 kişi aranıyor KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet gemi faciasında kayıp kişilere yönelik arama çalışmalarında 1 naaşa daha ulaşıldığını duyurdu. Arama çalışmaları aralıksız devam etmekte olup, bulunan naaşın kimliği DNA çalışmalarıyla belirlenecek. Devletin tüm imkanları kayıplara ulaşmak amacıyla seferber edilmiş durumda. Filo Jet gemisi 30 Ağustos'ta Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön bölümünden su alarak alabora olmuştu. Faciada 18 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyordu. Kurtarma çalışmaları kapsamında geminin enkazına 554 metre derinlikte ulaşılmıştı.

"İMKANLARIMIZI SEFERBER ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bulunan naaşın kimliğinin tespit edilmesi amacıyla gerekli DNA çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı. Facianın ilk gününden itibaren tüm kayıplara ulaşabilmek amacıyla devletin bütün imkanlarının devreye sokulduğu ve arama çalışmalarına hiç ara verilmediği vurgulandı. Açıklamada, "Tüm kayıplarımıza ulaşmak amacıyla devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanıldı.

Son ulaşılan naaşın kimliği henüz belirlenmezken, faciada yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin güncellemenin DNA çalışmalarının ardından netleşmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Girne Limanı ile Mersin'in Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Jet, 30 Ağustos'ta Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başlamıştı. Girne Limanı'na geri dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 239 kişi kurtarılmıştı. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında geminin enkazına Girne açıklarında 554 metre derinlikte ulaşılmıştı. Faciada 18 kişi hayatını kaybederken, 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyordu.