Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 15:01

KKTC'deki gemi faciasında 1 naaşa daha ulaşıldı: Can kaybı 19'a yükseldi, 9 kişi aranıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bir naaşa daha ulaşıldığını duyurdu. Bulunan naaşın kimliğinin belirlenmesi amacıyla DNA çalışmalarına başlandı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KKTC'deki gemi faciasında 1 naaşa daha ulaşıldı: Can kaybı 19'a yükseldi, 9 kişi aranıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 15:01

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet gemi faciasında kayıp kişilere yönelik arama çalışmalarının aralıksız sürdüğü ve çalışmalar kapsamında 1 naaşa daha ulaşıldığı duyuruldu. 

HABERİN ÖZETİ

KKTC'deki gemi faciasında 1 naaşa daha ulaşıldı: Can kaybı 19'a yükseldi, 9 kişi aranıyor

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet gemi faciasında kayıp kişilere yönelik arama çalışmalarında 1 naaşa daha ulaşıldığını duyurdu.
Arama çalışmaları aralıksız devam etmekte olup, bulunan naaşın kimliği DNA çalışmalarıyla belirlenecek.
Devletin tüm imkanları kayıplara ulaşmak amacıyla seferber edilmiş durumda.
Filo Jet gemisi 30 Ağustos'ta Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön bölümünden su alarak alabora olmuştu.
Faciada 18 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyordu.
Kurtarma çalışmaları kapsamında geminin enkazına 554 metre derinlikte ulaşılmıştı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

"İMKANLARIMIZI SEFERBER ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bulunan naaşın kimliğinin tespit edilmesi amacıyla gerekli DNA çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı. Facianın ilk gününden itibaren tüm kayıplara ulaşabilmek amacıyla devletin bütün imkanlarının devreye sokulduğu ve arama çalışmalarına hiç ara verilmediği vurgulandı. Açıklamada, "Tüm kayıplarımıza ulaşmak amacıyla devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanıldı.

Son ulaşılan naaşın kimliği henüz belirlenmezken, faciada yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin güncellemenin DNA çalışmalarının ardından netleşmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Girne Limanı ile Mersin'in Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Jet, 30 Ağustos'ta Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başlamıştı. Girne Limanı'na geri dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 239 kişi kurtarılmıştı. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında geminin enkazına Girne açıklarında 554 metre derinlikte ulaşılmıştı. Faciada 18 kişi hayatını kaybederken, 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyordu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
16 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 51 şüpheli yakalandı
Beşiktaş'ta ihraç şoku: Eski başkan adayı gönderildi
Burak Özçivit’ten Cannes sürprizi! Güneşin Doğduğu Yer dünyaya hangi adla açılıyor?
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.