Rusya, Karadeniz'de 2 kargo gemisini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karadeniz'de askeri malzeme taşıyan Ukrayna bandıralı 2 kuru yük gemisinin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetlerine ikmal sağlaması amaçlanan Chornomorsk Limanı'ndaki yakıt depolama tesislerinin yanı sıra Harkov bölgesinde elektrik trafo merkezinin de hedef alındığı aktarıldı.