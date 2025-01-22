Kartalkakaya'daki otel yangını faciası dünya basınında: Yürek burkan dram

22 Ocak 2025 10:25 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 10:26

Bolu'nun Kartalkaya ilçesindeki otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'nin yüreğini dağlayan olay dünya basınında da geniş yankı buldu. Dış basın, oteldeki faciayı, alevlerden kurtulmaya çalışan onlarca insanın çarşafları birbirine bağlayarak kaçmaya çalıştığını aktardı.

Kartalkaya otel yangını neden ve nasıl çıktı? Bolu Kartalkaya’da yanan otel ile ilgili son gelişmeler

Kartalkaya otel yangını neden ve nasıl çıktı? Bolu Kartalkaya’da yanan otel ile ilgili son gelişmeler

Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında 76 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi ise yaralandı. Otelde yaşanan facia, insanların kendi kendine kurtulmaya çalışması ise dünya basının manşetlerinde yer aldı.

Uluslararası basın kuruluşlarından Daily Mail, ''Kayak merkezinde çıkan yangında insanların pencerelerden atlayarak hayatını kaybettiğini'' aktardı. Haberde, "Yürek burkan görüntülerde, otelin en üst katları ve çatısının alevler içinde kaldığı, bazı konukların yangından kurtulmak için çarşaflara sarılı odalarından aşağı inmeye çalıştığı görüldü." ifadeleri kullanıldı.

''YÜREK BURKAN DRAM''

İngiliz medyasından The Mirror ise ''Kartalkaya yangını: Kayak merkezindeki oteli saran yangında turistin yürek burkan dramı'' başlığıyla dünyaya servis etti. Haberde, İhlas Haber Ajansı'na oteldeki korkunç anları anlatan bir kişinin ifadeleri yer aldı.

''9 KİŞİ GÖZALTINDA''

İngiliz haber ajansı Reuters ise yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını haberleştirdi, yaşananları anbean dünyaya aktarmaya devam ediyor.

''YATAK ÇARŞAFLARINI BAĞLAYARAK...''

The Guardian gazetesi ise haberinde, "Türkiye'nin Bolu dağlarındaki popüler bir kayak merkezi otelinde çıkan yangında 76 kişi öldü. Yangın​ nedeniyle konuklar pencerelerden atlamak veya yatak çarşaflarını kullanarak binadan kaçmak zorunda kaldı." ifadelerine yer verdi. Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına da yer verildi.

Amerikan basınından New York Post ise İçişleri Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına yer verdiği haberinde ''Yangın, bölgedeki otellerin dolu olduğu okulların yarıyıl tatilinde çıktı.'' diyerek felaketin boyutunu yansıttı.

Amerikan Bloomberg haber sitesi, haberinin başlığında, "Türkiye 76 kişiyi öldüren yangının ardından yas ilan etti" ifadelerine yer verdi. Yoğun sezonda felaket yaşandığı belirtilen haberde, "Türkiye'nin kuzeyinde çıkan yangın nedeniyle soruşturmalar sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

''PENCERELERDEN ATLAMAK ZORUNDA KALDILAR''

CNN International ise haberinde, insanların pencerelerden atlamak zorunda kaldığını, "Yangında onlarca kişi hayatını kaybetti, çaresiz tatilciler alevlerden ve dumandan kaçmak için pencerelerden atlamak zorunda kaldı." ifadeleriyle aktardı.

New York Times faciayı, "Yangın, okulların tatil olduğu ve birçok ailenin kayak pistlerine yöneldiği sırada, gece saatlerinde popüler bir kayak merkezinde çıktı." ifadeleriyle dünyaya duyurdu.

Fransız basınından Le Monde ise ''büyük yangın'' ifadelerine yer verdiği haberde, 76 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.