Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kartelleri ortadan kaldırmak için 17 ülke ittifak kurdu! Trump Küba için 'Yolun sonu' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Batı Yarımküre'deki "kartelleri ortadan kaldırmak" için yeni bir askeri koalisyon kurduklarını ve 17 ülkenin resmen ittifaka katıldığını açıkladı. Trump ayrıca "Küba yolun sonunda' dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kartelleri ortadan kaldırmak için 17 ülke ittifak kurdu! Trump Küba için 'Yolun sonu' dedi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 19:59
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 20:02

, Florida’da ülke liderlerinin katıldığı “Amerikan Kalkanı Zirvesi”nde konuştu. Zirveyi, bölgedeki suç kartellerini ortadan kaldırmak için kurulan “yepyeni bir askeri koalisyon” olarak niteleyen Trump, Güney Amerika’nın ABD tarafından uzun yıllar terk edildiğini belirtti.

"ABD'NİN GÜVENLİĞİNİ VE HALKI KORUMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Trump, kartellerin bazı ülkelerde ordudan daha güçlü hale geldiğini ifade ederek, “Bu acımasız suç örgütleri ulusal güvenliğe kabul edilemez bir tehdit oluşturuyor ve bölgemizdeki yabancı düşmanlar için tehlikeli bir geçiş yolu sağlıyorlar, buna izin veremeyiz.” dedi.

Kartelleri ortadan kaldırmak için 17 ülke ittifak kurdu! Trump Küba için 'Yolun sonu' dedi

Meksika kartellerinin Amerikan kıtası yarımküresinde kan dökülmesinin ve kaosun büyük bir kısmını körüklediğini savunan Trump, bu konuda ABD’nin ulusal güvenliğini ve halkını korumak için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.

"VENEZUELA HARİKA İŞ ÇIKARIYOR ÇÜNKÜ BİZİMLE ÇALIŞIYOR"

Trump, "’ya düzenlenen askeri müdahaleden" bu yana Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile yakın bir şekilde çalıştıklarını dile getirerek, “Harika bir iş çıkarıyor çünkü bizimle çalışıyor. Eğer bizimle çalışmasaydı, harika bir iş çıkardığını söyleyemezdim. Hatta, bizimle çalışmasaydı, çok kötü bir iş çıkardığını söylerdim.” diye konuştu.

Kartelleri ortadan kaldırmak için 17 ülke ittifak kurdu! Trump Küba için 'Yolun sonu' dedi

Venezuela’dan muazzam miktarda petrol çıkardıklarını söyleyen Trump, Venezuela ile yeni bir tarihi altın anlaşması yaptıklarını ve bu anlaşmanın, Venezuela'nın altın ve diğer minerallerinin satışını kolaylaştırmak için ABD ile birlikte çalışmasına olanak sağlayacağı bilgisini paylaştı.

"KÜBA YOLUN SONUNDA"

Trump, Venezuela'da yaşanan “tarihi dönüşümün” yakında 'da yaşanacağını da umduklarını belirterek, “Küba yolun sonunda, çok çok sonunda. Paraları yok, petrolleri yok. Uzun zamandır kötü bir rejimleri var.” ifadelerini kullandı.

Kartelleri ortadan kaldırmak için 17 ülke ittifak kurdu! Trump Küba için 'Yolun sonu' dedi

Küba’nın, mevcut haliyle hayatının son anlarını yaşadığı yorumunu yapan Trump, “Harika bir yeni hayata sahip olacak, bunu yapacağız, ama şu anki odağımız İran.” şeklinde konuştu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Trump, öte yandan konuşmasında sekiz savaşı bitiren başkan olduğunu iddia ederken, devam eden Ukrayna-Rusya Savaşı için de “Bu da geliyor, bence en kolayı buydu ama taraflar arasında çok büyük bir nefret var.” dedi.

Rusya-Ukrayna arasında olası bir “dostluk” için, “Oraya ulaşmaları çok, çok zor.” diyen Trump, “Ne olacağını göreceğiz. Ama birçok kez yaklaştık. Biri ya da diğeri geri çekildi. Ama onlar kaybediyor. Bu bizi pek etkilemiyor, çünkü aramızda bir okyanus var.” değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın, zirvede yaptığı konuşmada İran'a yönelik devam eden askeri saldırılar konusuna girmemesi dikkati çekti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran özür diledi, Trump'tan açıklama geldi: 'Bugün İran çok ağır bir darbe alacak'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'tan Amerika Kalkanı Zirvesi'nde İran açıklaması: 10 üzerinden 15
ETİKETLER
#venezuela
#güney amerika
#küba
#trump
#Karteller
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.