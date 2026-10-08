Katar açıklarındaki tankere saldırı: Can kayıpları ve yaralılar var

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İstanbul
ABD ve İran arasındaki gerginlik henüz yapıcı bir müzakere sürecine geçmezken uluslararası deniz taşımacılığına dair güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı.
Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajans (UKMTO), Katar'ın Medinet eş-Şemal bölgesinin 94,4 kilometre kuzeyinde seyreden bir tankerin şüpheli bir saldırıya uğradığını bildirdi.
Tankere çok sayıda mühimmatın isabet ettiği aktarılan açıklamada, olayda ölen ya da yaralananların olduğu ifade edildi.
Tankerdeki hasar durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, bölgede seyreden gemilere dikkatli olma ve şüpheli durumları UKMTO’ya bildirme çağrısında bulunuldu.