Katar açıklarındaki tankere saldırı: Can kayıpları ve yaralılar var

ABD ve İran arasındaki gerginlik henüz yapıcı bir müzakere sürecine geçmezken uluslararası deniz taşımacılığına dair güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı.

CAN KAYIPLARI VE YARALILAR VAR

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajans (UKMTO), Katar'ın Medinet eş-Şemal bölgesinin 94,4 kilometre kuzeyinde seyreden bir tankerin şüpheli bir saldırıya uğradığını bildirdi.

Tankere çok sayıda mühimmatın isabet ettiği aktarılan açıklamada, olayda ölen ya da yaralananların olduğu ifade edildi.

BÖLGEDEKİ GEMİLERE UYARI YAPILDI

Tankerdeki hasar durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, bölgede seyreden gemilere dikkatli olma ve şüpheli durumları UKMTO’ya bildirme çağrısında bulunuldu.