Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Katar Savunma Bakanlığı duyurdu: İran’dan gönderilen 10 İHA’lı saldırı dalgasından 9’u havada imha edildi

Katar, bugün İran kaynaklı 10 adet insansız hava aracının (İHA) saldırısına maruz kaldı. Katar Silahlı Kuvvetleri, 9 İHA’yı başarıyla etkisiz hale getirirken, bir İHA’nın boş araziye düştüğü açıklandı. Bakanlık, can kaybı yaşanmadığını belirterek "egemenliğimizi korumaya kararlıyız" mesajı verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Katar Savunma Bakanlığı duyurdu: İran’dan gönderilen 10 İHA’lı saldırı dalgasından 9’u havada imha edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 23:59
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 23:59

, ’dan ülkeye yönelik gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırı girişimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Katar’ın bugün İran’dan gönderilen 10 İHA ile gerçekleştirilen saldırı dalgalarına maruz kaldığı belirtilerek, Katar Silahlı Kuvvetlerinin müdahalesi sonucu 9 İHA’nın başarıyla imha edildiği, bir İHA’nın ise yerleşim olmayan bir bölgeye düştüğü ve olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için tam kapasite ve gerekli imkanlara sahip olduğu vurgulanan açıklamada, dış kaynaklı herhangi bir tehdide karşı kararlı şekilde karşılık verileceği ifade edildi.

Bakanlık ayrıca vatandaşlara, ülkede yaşayan yabancılara ve ziyaretçilere sakin olmaları, güvenlik makamlarının talimatlarına uymaları ve yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri çağrısında bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye'deki İranlılar ülkesine dönüyor: 'Önce vatanımız'
Katar’da şiddetli patlama sesleri duyuldu
ETİKETLER
#terörle mücadele
#iran
#savunma bakanlığı
#katar
#iha saldırısı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.