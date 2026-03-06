Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Türkiye'deki İranlılar ülkesine dönüyor: 'Önce vatanımız'

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrası Van’ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı’nda yoğunluk yaşanıyor. Türkiye’deki tatillerini yarıda kesen İranlılar, "Önce vatanımız" diyerek ülkelerine dönerken; sınırda günübirlik yolcu geçişlerinin durdurulduğu, ticari geçişlerin ise kontrollü sürdüğü bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 21:37
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 21:52

İsrail ve ABD’nin ’a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu’da tansiyon yükselirken, -İran sınırındaki kapılarda ise hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye'deki İranlılar ülkesine dönüyor: 'Önce vatanımız'

0:00 137
HABERİN ÖZETİ

Türkiye'deki İranlılar ülkesine dönüyor: 'Önce vatanımız'

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
İran'ın İsrail ve ABD tarafından hedef alınması sonrası Orta Doğu'da artan gerilimle birlikte, Türkiye-İran sınırındaki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan İranlı vatandaşların ülkelerine dönüşleri artarken, günübirlik geçişler durduruldu.
İranlı vatandaşlar, Türkiye'deki tatillerini yarıda keserek ülkelerindeki gelişmelere destek olmak ve ailelerinin yanında olmak için geri dönüyor.
Bazı İranlı vatandaşlar, ülkelerindeki internet kesintileri nedeniyle yeterli bilgi alamadıklarını ve gelişmeleri yerinde takip etmek istediklerini belirtiyor.
Ülkesine destek olmak isteyen bir İranlı vatandaş, askerlik görevini yerine getirmek için erken döndüğünü ifade ediyor.
İranlılar, ülkesindeki bazı kentlerin hedef alındığını belirterek geri dönüş nedenlerini açıklıyor.
Kapıköy Gümrük Kapısı'nda ticari yük geçişleri kontrollü şekilde devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

Van’ın Saray ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin İran’a açılan önemli sınır kapılarından biri olan Kapıköy Gümrük Kapısı’nda İranlı vatandaşların ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Yetkililer tarafından alınan tedbirler kapsamında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durdurulurken, ticari yük geçişlerinin ise kontrollü şekilde sürdürüldüğü öğrenildi.

Türkiye'deki İranlılar ülkesine dönüyor: 'Önce vatanımız'

"ÜLKEMİZE DESTEK OLMAK İÇİN DÖNÜYORUZ"

Türkiye’de bulunan bazı İranlı vatandaşlar ise yaşanan gelişmelerin ardından ülkelerine dönme kararı aldıklarını ifade etti. Kapıköy Gümrük Kapısı’nda bekleyen İranlılar, Türkiye’ye gezmek amacıyla geldiklerini ancak savaşın başlaması nedeniyle dönüş yaptıklarını dile getirdi.

İranlı bir vatandaş, Türkiye’de bir süre daha kalmayı planladıklarını belirterek, "Gezmek için Türkiye’ye gelmiştik. Biraz daha kalacaktık ancak savaş çıktı. Bu yüzden memleketimize dönüyoruz. Türkiye’nin gezilecek çok güzel yerleri var. Sultanahmet’e de gittik. Ama şimdi ülkemize destek olmak ve insanlarımızın yanında olmak için geri dönmek istiyoruz" dedi.

Türkiye'deki İranlılar ülkesine dönüyor: 'Önce vatanımız'

"ÖNCE VATANIMIZ"

Ülkesine destek olmak istediğini dile getiren başka bir İranlı ise "Memleketimize, insanlarımıza zarar veriyorlar. Şimdi onların yanında olmak istiyorum. Elimden geldiğince ülkeme yardım etmek istiyorum. Önce vatanım ve toprağım" ifadelerini kullandı.
İran’da internet kesintileri nedeniyle yeterli bilgi alamadıklarını söyleyen vatandaş, ülkelerine dönerek gelişmeleri yerinde takip etmek istediklerini de kaydetti.

Türkiye'deki İranlılar ülkesine dönüyor: 'Önce vatanımız'

"ASKERLİK GÖREVİM GELDİ"

Savaş nedeniyle planladığından daha erken döndüğünü belirten bir başka İranlı ise askerlik görevini yerine getirmek istediğini belirterek, "Savaş için biraz erken döndük. Ülkemize destek olmak için gidiyoruz. Orada büyüdük. Ben gidince askere gideceğim. Zaten askerlik zamanım geldi. İran’da iki yıl askerlik yapılıyor. Ülkeme destek vermek için elimden ne gelirse yaparım" diye konuştu.

İstanbul’dan Van’a gelerek sınır kapısından ülkesine dönmeye çalışan bir İranlı da İran’daki bazı kentlerin hedef alındığını belirterek, "Salmas’ı da vurdular. Bu yüzden biz de dönüyoruz" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'da 1 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı
ABD ve İsrail saldırıları İranlıların hayatını altüst etti: Bir gün bir ay gibi geçiyor
ETİKETLER
#iran
#geri dönüş
#sınır kapısı
#Ortadoğu Gerilimi
#TÜRKİYE
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.