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 | Onur Kaya

Katar ve Kuveyt hava sahasını yeniden uçuşlara açtı

İran, Katar ve Kuveyt'teki ABD üslerine füze saldırısı düzenledi. Saldırı nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapan Katar ve Kuveyt, güvenlik önlemleri alındıktan sonra hava sahasını yeniden açtı.

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Katar ve Kuveyt hava sahasını yeniden uçuşlara açtı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 03:51
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 03:51

İran’ın Katar’daki ABD askeri üssüne saldırı düzenlemesinin ardından hava sahasını kapatan Katar'ın, hava sahasını yeniden açma kararı aldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ AÇINDI, HAVA TRAFİĞİ AÇILDI

Katar Sivil Havacılık Otoritesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilgili makamlarla gerekli koordinasyonun sağlanması ve güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından hava trafiğinin yeniden eski haline döndüğü bildirildi.

Katar ve Kuveyt hava sahasını yeniden uçuşlara açtı

KUVEYT DE HAVA SAHASINI AÇTI

Katar'dan sonra Kuveyt de hava sahasını yeniden uçuşlara açtı.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasının istikrara kavuştuğundan emin olunmasının ardından, uçuşların yeniden başlamasına ve hava trafiğinin normale dönmesine karar verildiği ifade edildi.

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Öte yandan, Kuveyt Havayolları tüm tarifeli uçuşlarının planlandığı gibi gerçekleşeceğini duyurdu.

4 ÜLKE KAPATMIŞTI

İran'ın, Katar'daki ABD üssüne hava saldırısı düzenlemesinin ardından Katar, Kuveyt, Irak ve Bahreyn hava sahasını kapatmıştı.

İRAN'DAN KATAR'DAKİ ABD ÜSSÜNE SALDIRI

İran devlet televizyonu IRIB, Katar’daki ABD askeri üssü El-Udeyd'in hedef alındığını duyurmuştu.

İran Silahlı Kuvvetleri de İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyinin kararı ve Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargahı'nın komutasıyla, Devrim Muhafızları Ordusunun, Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne güçlü ve yıkıcı bir füze saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

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#abd
#iran
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#güvenlik
#kuveyt
#füze saldırısı
#Hava Sahası
#Dünya
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