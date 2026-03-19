Katar, İran'ın Doha Büyükelçiliğinde görevli güvenlik ataşesi ile askeri ataşeyi istenmeyen kişiler ilan ederek 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarını istedi.

Katar'da diplomatik deprem: İranlı askeri ve güvenlik ataşeleri "istenmeyen kişi" ilan edildi!

Katar Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, İran'ın Doha Büyükelçiliğine bir muhtıra vererek, elçilikte görevli güvenlik ataşesi ile askeri ataşeyi ve bu iki ataşenin çalışanlarını istenmeyen kişi ilan ederek 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarını istediği belirtildi.