Kaybolan 100 koyun çamura saplandı! Onlarcası telef oldu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Temmuz 2024 16:02 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 16:08
Kırgızistan’da sis nedeniyle kaybolan 100 koyun çamura saplandı. Onlarca hayvan telef olurken, bölgedekiler hayvanları kurtarmaya geldi.
Kırgızistan’ın Narın bölgesinde sis nedeniyle kaybolan 100’den fazla koyun Çatır Gölü kıyısındaki bataklığa battı. Bölgede yaşayanlar tarafından bulunan hayvanların bir kısmının telef olduğu görüldü.
Koyunların görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, bölgedekiler hayvanları kurtarmaya geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı