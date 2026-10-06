Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 14:55

Kaybolan kedileri bir çetenin yediği ortaya çıktı! Vietnam’da hayvan ticaretinin karanlık yüzü

Vietnam’da 2 bin 700 kediyi çalıp yediği tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı. Ekipler, çetenin elebaşı olduğundan şüphelenilen kişinin çalınan kedileri satın aldığını, et olarak satmak üzere yeniden pazarladığını belirleyerek şüphelileri yakaladı.

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kaybolan kedileri bir çetenin yediği ortaya çıktı! Vietnam’da hayvan ticaretinin karanlık yüzü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 14:55

’da yerleşim bölgelerinde dolaşarak yakalayan 12 şüpheliyi tespit eden ekipleri, şüphelilerin kedileri tedarikçilerle iş birliği yaptığını tespit eden dedektifler, bu kişilerin bir gecede 4 ila 10 kedi yakaladığını kaydetti.

Kaybolan kedileri bir çetenin yediği ortaya çıktı! Vietnam’da hayvan ticaretinin karanlık yüzü

ET OLARAK SATTI

Daha önceden de hırsızlıkla suçlamasıyla soruşturulan şüphelileri yakalayan ekipler, çetenin elebaşı olduğu bildirilen bir kişinin çalınan kedileri satın alıp, şehrin kuzeyindeki bir tesiste tuttuğu ve et olarak satmak üzere yeniden pazarladığını tespit etti. 

Kaybolan kedileri bir çetenin yediği ortaya çıktı! Vietnam’da hayvan ticaretinin karanlık yüzü

DEDEKTİFLERE İTİRAFTA BULUNDULAR

Soruşturmaya alınan şüpheliler, dedektiflere yaklaşık 2 bin 700 kediyi çalıp sattıklarını itiraf etti. Vietnam yasalarına göre köpekler ve kediler, özel mülkiyet olarak kabul ediliyor ve bunların çalınması suçu olarak değerlendiriliyor.
Öte yandan Vietnam’da kedi ve köpek eti tüketimi ülke genelinde yasak değil. Ancak bazı şehir ve bölgelerde satış ve tüketimine yönelik yerel kısıtlamalar bulunuyor.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Böyle canilik görülmedi! Canlı kuşun kafasını ağzıyla kopardı: Tüyler ürperten vahşeti bir de sosyal medyada paylaştı
Hırsızlar evin kedisinin hışmına uğradı: 45 dakika uğraştılar içeri giremediler
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#polis
#hırsızlık
#kedi
#vietnam
#Dedektif
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.