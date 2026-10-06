Kaybolan kedileri bir çetenin yediği ortaya çıktı! Vietnam’da hayvan ticaretinin karanlık yüzü

Vietnam’da yerleşim bölgelerinde dolaşarak kedi yakalayan 12 şüpheliyi tespit eden polis ekipleri, şüphelilerin kedileri tedarikçilerle iş birliği yaptığını tespit eden dedektifler, bu kişilerin bir gecede 4 ila 10 kedi yakaladığını kaydetti.

ET OLARAK SATTI

Daha önceden de hırsızlıkla suçlamasıyla soruşturulan şüphelileri yakalayan ekipler, çetenin elebaşı olduğu bildirilen bir kişinin çalınan kedileri satın alıp, şehrin kuzeyindeki bir tesiste tuttuğu ve et olarak satmak üzere yeniden pazarladığını tespit etti.

DEDEKTİFLERE İTİRAFTA BULUNDULAR

Soruşturmaya alınan şüpheliler, dedektiflere yaklaşık 2 bin 700 kediyi çalıp sattıklarını itiraf etti. Vietnam yasalarına göre köpekler ve kediler, özel mülkiyet olarak kabul ediliyor ve bunların çalınması hırsızlık suçu olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Vietnam’da kedi ve köpek eti tüketimi ülke genelinde yasak değil. Ancak bazı şehir ve bölgelerde satış ve tüketimine yönelik yerel kısıtlamalar bulunuyor.