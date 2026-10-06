Böyle canilik görülmedi! Canlı kuşun kafasını ağzıyla kopardı: Tüyler ürperten vahşeti bir de sosyal medyada paylaştı

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İstanbul
Antalya'nın Alanya ilçesinde Y.T. isimli caninin kuşlara uyguladığı işkence görüntüleri dehşete düşürdü. O görüntüleri bir de marifet gibi yayımlayan Y.T., görüntüleri sosyal medyada yayımlayınca ekipler harekete geçti.
Görüntülerde şahsın kuşlardan birinin kafasını ağzıyla kopardığı, diğer kuşun ise kafasını bıçakla kestiği anların yer aldı. Şüphelinin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Yapılan çalışmalar sonucunda Y.T. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.