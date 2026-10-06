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Mavi Kadin Diyet
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:49

Bal kabağı diyette yenir mi? Şekersiz bal kabağı tatlısı tarifi

Tatlı krizlerinde daha hafif bir seçenek arayanların aklına gelen bal kabağı, doğru hazırlandığında beslenme planına dahil edilebilir. Peki bal kabağı diyette yenir mi, kilo vermeye yardımcı olur mu ve şekersiz kabak tatlısı nasıl yapılır?

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Bal kabağı diyette yenir mi? Şekersiz bal kabağı tatlısı tarifi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:49

Bal kabağı, özellikle sonbahar ve kış aylarında sofralarda daha sık yer bulan besinlerden biri. Doğal olarak tatlı bir tada sahip olması nedeniyle hem yemeklerde hem de tatlı tariflerinde kullanılabiliyor. 

Ancak bal kabağının açısından uygun olup olmadığı, büyük ölçüde nasıl hazırlandığına ve porsiyon miktarına bağlı.

Toz şekerle hazırlanan klasik kabak tatlısı ile yalnızca kabağın doğal şekerinden yararlanılan tarif arasında önemli bir fark bulunuyor. 

Beslenme uzmanlarının da vurguladığı gibi, "şekersiz" ifadesi tarifin kalorisiz veya karbonhidratsız olduğu anlamına gelmiyor. Bal kabağının kendisi de doğal şeker ve karbonhidrat içeriyor. Bu nedenle porsiyon kontrolü önem taşıyor.

BAL KABAĞI DİYETTE YENİR Mİ?

•    , uygun porsiyonda diyet sırasında tüketilebilir.
•    Kabağın kendisi ile şeker eklenmiş kabak tatlısı aynı şekilde değerlendirilmemelidir.
•    Lif içeriği sayesinde öğünün besleyici değerine katkı sağlayabilir.

Bal kabağı diyette yenir mi? Şekersiz bal kabağı tatlısı tarifi

•    Tatlandırıcı olarak bal, pekmez veya şurup eklemek toplam karbonhidrat ve enerji miktarını artırabilir.
•     ve sağlıklı yağlar içerse de porsiyon büyüdükçe tatlının kalorisi de yükselir.
•    En hafif seçeneklerden biri, kabağı ilave şeker kullanmadan tarçınla pişirmektir.

BAL KABAĞI ZAYIFLATIR MI?

Bal kabağının tek başına zayıflattığını söylemek doğru olmaz. Kilo kaybında temel belirleyici, gün boyunca alınan ve harcanan enerjinin yanı sıra beslenmenin genel içeriğidir. 

Bal kabağı ise doğru porsiyonda, özellikle ilave şeker kullanılmadan hazırlanırsa tatlı ihtiyacını daha kontrollü karşılamak için tercih edilebilir.

Bal kabağı diyette yenir mi? Şekersiz bal kabağı tatlısı tarifi

Bal kabağının doğal olarak tatlı olması, tatlı tariflerinde ekstra şeker miktarını azaltmayı kolaylaştırır. Bununla birlikte "şekersiz" bir tarifin sınırsız tüketilebileceği düşünülmemeli. 

Klinik olarak incelenen besin verilerinde 100 gram bal kabağı tatlısının değerleri kullanılan tarife göre değişirken, bal kabağının doğal karbonhidrat içerdiği belirtiliyor.

ŞEKERSİZ KABAK TATLISI NASIL YAPILIR?

Diyet döneminde hazırlanabilecek daha sade bir tarif için yaklaşık 500 gram bal kabağı kullanılabilir. Kabağı dilimledikten sonra tencereye alın ve üzerine az miktarda su ekleyin. 

ve isteğe bağlı olarak birkaç adet karanfil ekleyerek kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.

Bal kabağı diyette yenir mi? Şekersiz bal kabağı tatlısı tarifi

Kabak zaten doğal olarak tatlı olduğu için ayrıca toz şeker eklemeye gerek yoktur. Daha yoğun bir aroma isteniyorsa pişirme sırasında tarçından yararlanılabilir. 

Kabağın kendi tadının yeterli gelmediği durumlarda bal eklemek mümkün olsa da bu durumda tarif artık tamamen şekersiz sayılmaz bal da doğal şeker içerir.
 

Hazırlanan tarifin üzerine küçük miktarda ceviz veya tahin eklenebilir. Ancak özellikle kilo kontrolü hedefleniyorsa bu malzemelerin ölçüsünü kaçırmamak gerekir. 

Şekersiz kabak tatlısı tariflerinde bal, ceviz ve tahin gibi eklemelerin enerji değerini değiştirebildiği görülüyor.

ŞEKERSİZ BAL KABAĞI TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

•    500 gram bal kabağı
•    1 çubuk tarçın veya 1 çay kaşığı toz tarçın
•    2-3 adet karanfil
•    Yarım su bardağı su
•    Üzeri için 2 tam ceviz içi
•    İsteğe bağlı 1 tatlı kaşığı tahin

Bal kabağı diyette yenir mi? Şekersiz bal kabağı tatlısı tarifi

Yapılışı:

Bal kabağını uygun büyüklükte dilimleyip tencereye yerleştirin. Üzerine suyu ekledikten sonra tarçın ve karanfili ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp kabağı kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.

Kabaklar yumuşadığında fazla suyunu kontrol edin. Daha yoğun bir kıvam istiyorsanız kapağı açık şekilde birkaç dakika daha pişirebilirsiniz. Ardından oda sıcaklığında veya buzdolabında soğumaya bırakın.
 

Servis sırasında üzerine kırılmış ceviz ekleyebilirsiniz. Tahin kullanacaksanız miktarı küçük tutmanız, özellikle kilo verme hedefinde tatlının toplam enerji değerini kontrol etmek açısından daha uygun olacaktır.
 

Benzer şekersiz tariflerde bal kabağının suyla ve baharatlarla pişirilerek hazırlanabildiği, servis aşamasında ceviz veya tahin gibi malzemelerin kullanılabildiği görülüyor.

Bal kabağı diyette yenir mi? Şekersiz bal kabağı tatlısı tarifi

KABAK TATLISINDA BAL VE PEKMEZ KULLANILIR MI?

Bal kabağının tadını artırmak için bal veya pekmez kullanılabilir ancak bunların da şeker içerdiği unutulmamalı. 

Bu nedenle tarifin amacı daha düşük şekerli bir tatlı hazırlamaksa ilave tatlandırıcı kullanmadan kabağın doğal aromasından yararlanmak daha uygun bir seçenek olabilir.

Özellikle kilo kontrolü yapan kişilerin "şekersiz" ile "kalorisiz" kavramlarını birbirinden ayırması gerekiyor. 

Bir tarifte toz şeker bulunmaması, o tarifin enerji içermediği anlamına gelmez. Bal kabağının kendi karbonhidratı bulunurken, üzerine eklenen tahin ve ceviz de yağ ve dolayısıyla enerji miktarını artırır.

Bal kabağı diyette yenir mi? Şekersiz bal kabağı tatlısı tarifi

KABAK TATLISI YERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kabak tatlısında en önemli noktalardan biri porsiyon. Özellikle klasik tariflerde kullanılan yüksek miktardaki toz şeker, tatlının toplam karbonhidrat ve enerji değerini ciddi biçimde yükseltebilir. 

Geleneksel tariflerde kilogramlarca bal kabağına birkaç bardak şeker eklenebildiği görülüyor.

Daha kontrollü bir alternatif için kabağı ilave şeker olmadan pişirmek, üzerine kullanılacak kuruyemiş ve tahini ölçülü eklemek tercih edilebilir. 

Tatlının yanında yoğurt gibi protein içeren bir besin tüketmek de öğünün daha dengeli olmasına yardımcı olabilir. 

Ancak diyabet, insülin direnci veya başka bir metabolik rahatsızlığı bulunan kişilerin kendi beslenme planlarına göre hareket etmesi gerekir.

UZMANLAR NEDEN PORSİYON KONTROLÜNE DİKKAT ÇEKİYOR?

Beslenme ve Diyetetik alanındaki uzman değerlendirmelerinde de bal kabağının hazırlanma biçiminin önemli olduğu görülüyor. 

Acıbadem Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Baş tarafından paylaşılan şekersiz fırında kabak tarifinde toz şeker kullanılmadan bal kabağının kendi tadından yararlanılıyor; tarifte porsiyon ve kullanılan malzemelere göre besin değerlerinin değişebileceği de belirtiliyor.
 

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ETİKETLER
#tarçın
#ceviz
#Bal kabağı
#kabak tatlısı
#tahin
#Diyet
#Mavi Kadin
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